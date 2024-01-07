КМВА попередила про негоду мешканців столиці

Водіїв попередили про ймовірність ожеледиці на дорогах

8 січня у столиці погіршиться погода, киян попередили про небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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«Завтра, 8 січня у столиці складні погодні умови. I рівень небезпечності», – заявили в адміністрації.

За даними КМВА, завтра киян чекає хмарна погода з невеликим снігом. Водіїв попередили про ймовірність ожеледиці на дорогах.

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Вітер північно-східний, 7-12, місцями пориви до 15-20 м/с. Температура у Києві протягом доби триматиметься від 11 до 13 градусів морозу.

Як повідомлялося, над Північним полюсом триває формування полярного вихору, тому перші прогнози погоди на зиму 2023-2024: сніг і низька температура повітря.

Вчені повідомляли, що в цьому році є ймовірність колапсу полярного вихору. Це призведе до погодних впливів по всій Північній півкулі – можливий викид більш холодного арктичного повітря в Європі та США.

Потенційний колапс, який часто спостерігається в грудні та січні, може призвести до значних змін погоди в січні 2024 року.