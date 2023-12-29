Ракетна атака на Україну, пожежа в багатоповерхівці Одеси: головне за ніч

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа

У ніч на 29 грудня російські окупанти атакували українські міста ракетами та дронами. В Одесі внаслідок удару росіян виникла пожежа в багатоповерхівці. Росіяни поскаржилися на обстріл заводу в Брянській області. Росія зіткнулася із проблемами через санкції США. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 29 грудня, щоб ви були в курсі подій.

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Удар «Шахедів» по Львову

За попередньою інформацією, у ніч на 29 грудня понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Унаслідок атаки виникли пожежі. «Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей», – написав мер.

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На місці працюють оперативні служби. Інформації про жертв немає.

Харків опинився під масованим ракетним обстрілом

У ніч на 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, російські окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет - С-300 та Х-22. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

На даний момент відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

«Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється», – сказав мер.

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Терехов повідомив, що є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки що задіяли тролейбуси на автономному ходу.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у свою чергу, повідомив, що окупанти завдали близько 10 ударів по місту. «Тип озброєння встановлюють експерти. На цю хвилину без постраждалих», – розповів він.

Пожежа в багатоповерхівці Одеси

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа.

Місцеві пабліки повідомляли про звуки вибухів. Згодом стало відомо про влучання «Шахеда» або його уламків у багатоповерхівку.

Інформацію про пожежу підтвердив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та повідомив, що будинок пошкодили уламками збитого дрона.

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Пожежу було оперативно ліквідовано. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Росія зіткнулася із проблемами через санкції

Санкції США становлять серйозну перешкоду для планів Росії збільшити експорт морського скрапленого природного газу (СПГ), щоб компенсувати скорочення експорту трубопровідного газу до Європи.

Будучи четвертим у світі постачальником газу після США, Катару та Австралії, Росія прагне збільшити свою частку на світовому ринку та збільшити обсяг виробництва до більш ніж 100 млн метричних тонн до 2035 року.

Зазначається, що хоч і РФ змінила акцент ринку на Азію (Китай та Індія), вплив обмежень на СПГ є більш серйозним через відносно невелику кількість танкерів і відсутність доступу до технологій і фінансів.

Зусилля Росії з перенаправлення продажів газу до Китаю, другого за величиною споживача енергії у світі після США, досі мали обмежений успіх.

Росіяни поскаржилися на обстріл заводу в Брянській області

У Брянській області горів черговий промисловий об'єкт росіян. Окупанти поскаржилися, що обстрілу занав радіозавод «Стріла».

Пропагандисти звинуватили в обстрілі радіозаводу, що розташований у селищі Суземка, українських військових.

Повідомляється, що спочатку там пролунали вибухи, а згодом на місці прильоту спалахнула пожежа.

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Унаслідок інциденту нібито постраждала 45-річна жінка, якій у спину прилетів уламок. Зазначається, що її госпіталізували.

Місцеві пабліки пишуть, що уламки буцімто прилетіли в будинок, де почалася пожежа, а пошкоджень також зазнали адміністративна будівля і торговельна точка у селищі Суземка.

МВФ повідомив, чи допоможе покривати видатки України на війну та мобілізацію

Директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер очікує, що Україна генеруватиме внутрішні надходження, якщо бюджетні видатки зростуть через війну та мобілізацію.

Представник МВФ наголосив, що фонд зосереджується на підтримці роботи держави та її соціальних зобов'язань, а не на військовій сфері.

«Я завжди наголошую дуже чітко – ми очікуємо, щоб генерувались внутрішні надходження. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження», – сказав Кеммер.

За словами Кеммера, якщо ж через війну виникнуть додаткові бюджетні видатки, то допомогти генерувати додаткові надходження має Національна стратегія доходів, яку 28 грудня затвердив уряд на виконання умов програми МВФ.

Стратегія дозволить отримати більше надходжень до бюджету та підтримати потреби у витратах протягом цього часу.