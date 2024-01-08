На столичній Борщагівці затопило вулицю через прорив каналізації

Мешканців столиці бентежить той факт, що на місто насуваються морози

Уночі 8 січня у на Борщагівці прорвало каналізацію. Попередньо, прорив стався на вулиці Жуля Верна. Про це повідомляють місцеві телегра-канали.

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До відома, у Києві 8 січня прогнозують 13 градусів морозу. Відтак, мешканці столиці побоюються наслідків. До того ж очевидці скаржаться на жахливий сморід.

На відео та фото видно, що припарковані машини вже добряче залило. Пізніше у соціальних мережах уточнили, що йдеться не про воду, а про фекалії, які виливаються з каналізації.

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Пізніше в КМДА повідомили, що фахівці Київводоканалу та Київавтодору працюють над ліквідацією пошкодження водопроводу на Борщагівці.

«Пошкодження мережі холодного водопостачання з витоком води на проїжджу частину сталося на бульварі Жуля Верна. Заявка про пошкодження надійшла до диспетчерської Київводоканалу 7 січня о 22:55. На місце виїхала аварійна бригада, яка перекрила воду і локалізувала витік. Без води залишилися 2 житлові будинки», – йдеться у повідомленні.

Зараз на місці працюють фахівці Київавтодору, щоб ліквідувати підтоплення та забруднення проїжджої частини і дати можливість аварійній бригаді Київводоканалу приступити до ремонту водопроводу. Враховуючи аварійну ситуацію та складні погодні умови дорожники здійснюють додаткову обробку вулиці, щоб забезпечити безпечний рух транспорту.

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У КМДА також додають, що роботи виконуватимуть на зеленій зоні, без обмеження руху транспорту.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях чоловік вилив на заступницю начальника Департаменту капітального будівництва Чернівецької ОВА відро з фекаліями. Суд оштрафував його на 17 тис. гривень.

Також повідомлялося, що в липні на Буковині суд визнав винним у хуліганстві місцевого мешканця і призначив покарання у вигляді штрафу 17 тис. грн. Обвинувачений, перебуваючи біля будинку культури у місті Новоселиця, демонстративно облив відром нечистот викладачку місцевого медичного коледжу. Жінка якраз мала брати участь у масовому заході з вручення дипломів випускникам. Внаслідок хуліганської витівки було пошкоджено плаття та сумочку потерпілої. У подальшому обвинувачений виклав відео протиправних дій в інтернет.

До слова, влітку 2023 року кияни були обурені щільною забудовою у столиці та вимагали від влади провести реконструкцію системи дощової каналізації. Автор петиції №12349 Тимофій Міщенко вимагав від столичної влади провести реконструкцію системи дощової каналізації у Києві. Активіст наголосив, що кияни вже багато років спостерігають підтоплення вулиць столиці при тривалих опадах або інтенсивних зливах.