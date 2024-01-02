«Кинджали» атакують Київ

Серія вибухів прогриміла в столиці

У Києві та передмісті прогриміла серія вибухів.

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Київська міська військова адміністрація повідомила «Кинджали в напрямку Києва!».

Повітряні сили ЗСУ попередили, що «Кинджали» летять в напрямку Києва з боку Сумської області.

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Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.

Уламки ракет упали в декілької районах столиці. Частина міста знеструмлена.

У ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі.

Уночі російські окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України.