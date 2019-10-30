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    У Києві підтверджено два випадки захворювання на дифтерію

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    У Києві підтверджено два випадки захворювання на дифтерію

    У 35-річної жінки, яка була госпіталізована в Олександрівську лікарню, лабораторно дифтерію не підтверджено

    У Києві лабораторно підтверджено два випадки захворювання на дифтерію: у 9-річного хлопчика та чоловіка, якому близько 30-ти років.

    Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я Київської міськдержадміністрації Наталія Вишневська.

    «Захворілих двоє, в обох нетоксигенні штами», - сказала вона, додавши, що наразі хворі почувають себе добре.

    За її словами, і хлопчик, про якого вже раніше повідомлялось, і чоловік не потребували введення протидифтерійної сироватки, їх лікують антибіотиками.

    За інформацією Вишневської, чоловік 23 жовтня звернувся до лікаря поліклініки через погане самопочуття, в нього тоді ж було взято мазок на наявність бактерій дифтерії і вчора надійшли позитивні результати аналізу. Чоловік відразу був госпіталізований до Олександрівської лікарні.

    «Його життя у безпеці, він не потребує введення сироватки, але він є носієм бактерії. Тому поки не пролікують антибіотиками, має перебувати у лікарні», - зауважила Вишневська.

    У 35-річної жінки, яка також була госпіталізована в Олександрівську лікарню, за даними Вишневської, лабораторно дифтерію не підтверджено. Результат аналізу отримано 29 жовтня вдень.

    «У жінки лабораторним дослідженням дифтерія не підтверджена. Це була ангіна з клінічними проявами дифтерії», - сказала Вишневська.

    «Лікарі діяли за протоколом. Як відомо, дифтерія висівається деякий час і якби в жінки виявилась дифтерія, то вона без введення сироватки просто не вижила б. Зараз вона почувається добре, з реанімації її перевели. Її стан покращився. Тут за протоколом ввели сироватку, бо клінічно це була дифтерія і лікували її клініку», - прокоментувала керівник прес-служби департаменту.

    За її даними, наразі в Києві залишаються в запасі 5 ампул протидифтерійної сироватки з восьми, що отримала столиця як гуманітарну допомогу. Також вона нагадала, що закупівлею сироватки займається МОЗ.

    Раніше повідомлялося, що у Києві було зафіксовано два підтверджених випадки захворювання на дифтерію. Перший випадок захворювання на дифтерію стався з 9-річним учнем одного з ліцеїв Києва. Другий випадок дифтерії у Києві - це у жінки, мешканки Дніпровського району.

    28 жовтня в інфекційне відділення Олександрівської лікарні було доставлено чоловіка.

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