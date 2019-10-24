У Києві школяр захворів на дифтерію
Усім батькам школярів запропоновано здійснення огляду лор-лікарем дітей
24 жовтня міською санітарною службою було підтверджено діагноз
У Києві учень ліцею №303 захворів на дифтерію.
Про це повідомляє Департамент освіти і науки Києва у соцмережі Facebook.
Зазначається, що повідомлення про факт захворювання школяра було отримано 23 жовтня.
«За інформацією адміністрації закладу освіти, було прийнято рішення введення карантинних заходів у класі, де навчається дитина, у тому числі забезпечено заходи прибирання кабінету з дезінфікуючими засобами та оглядом дітей медичною сестрою», - заявили у Департаменті.
Повідомляється, що 24 жовтня міською санітарною службою було підтверджено діагноз та забезпечено спеціальну обробку приміщень ліцею.
«Усім батькам уже завтра запропоновано здійснення огляду лор-лікарем учнів початкової школи №303 у медичному кабінеті ліцею», - говориться у повідомленні.
Нагадаємо, в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії серед студентів-іноземців. 15 людей перебувають в обласній інфекційній лікарні.
23 жовтня для чотирьох інфікованих використали усі наявні в області вісім доз протидифтерійної сироватки та очікують поповнення сироватки в області від МОЗу.
Зі свого боку, в Ужгородському нацуніверситеті, студентами якого були інфіковані дифтерією, на трьох факультетах оголосили 10-денний карантин.
Нагадаємо, Україна попросила сироватку в Індії.