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    У Києві школяр захворів на дифтерію

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    <p>Усім батькам школярів запропоновано здійснення огляду лор-лікарем дітей</p> - У Києві школяр захворів на дифтерію

    Усім батькам школярів запропоновано здійснення огляду лор-лікарем дітей

    24 жовтня міською санітарною службою було підтверджено діагноз

    У Києві учень ліцею №303 захворів на дифтерію.

    Про це повідомляє Департамент освіти і науки Києва у соцмережі Facebook.

    Зазначається, що повідомлення про факт захворювання школяра було отримано 23 жовтня.

    «За інформацією адміністрації закладу освіти, було прийнято рішення введення карантинних заходів у класі, де навчається дитина, у тому числі забезпечено заходи прибирання кабінету з дезінфікуючими засобами та оглядом дітей медичною сестрою», - заявили у Департаменті.

    Повідомляється, що 24 жовтня міською санітарною службою було підтверджено діагноз та забезпечено спеціальну обробку приміщень ліцею.

    «Усім батькам уже завтра запропоновано здійснення огляду лор-лікарем учнів початкової школи №303 у медичному кабінеті ліцею», - говориться у повідомленні.

    Нагадаємо, в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії серед студентів-іноземців. 15 людей перебувають в обласній інфекційній лікарні.

    23 жовтня для чотирьох інфікованих використали усі наявні в області вісім доз протидифтерійної сироватки та очікують поповнення сироватки в області від МОЗу.

    Зі свого боку, в Ужгородському нацуніверситеті, студентами якого були інфіковані дифтерією, на трьох факультетах оголосили 10-денний карантин.

    Нагадаємо, Україна попросила сироватку в Індії.

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