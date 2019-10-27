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    У столиці другий випадок дифтерії

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    У столиці другий випадок дифтерії

    Всі захворілі на дифтерію були не вакциновані

    У Києві зафіксовано два підтверджених випадки захворювання на дифтерію.

    Про це повідомило джерело «Главкома» в Київській міській адміністрації.

    Перший випадок захворювання на дифтерію стався з 9-річним учнем одного з ліцеїв Києва.

    9-річний хлопчик не мав щеплення через відмову батьків. Нині його госпіталізували до Київської міської дитячої інфекційної лікарні. Стан хворої дитини – стабільний.

    За попередніми даними, він мав контакт із 45 людьми. Наразі клас, де навчається дитина, закритий на карантин, у приміщені провели дезінфекцію. Санітарні служби також провели спеціальну обробку всього ліцею.

    Другий випадок дифтерії у Києві, це 33-річна жінка, мешканка Дніпровського району. Вона вчора була доправлена до Олександрівської клінічної міської лікарні у важкому стані. Аби її врятувати, їй увели сироватку. І це була остання доза в столиці.

    Наразі пацієнтка перебуває в реанімації. Стан важкий, але динаміка позитивна. Відомо, що вона також не була вакцинована.

    Дифтерія – гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом і через предмети побуту, посуд та іграшки. Найчастіше вражає ротоглотку, можуть постраждати гортань, бронхи, шкіра, інші органи. Смертність сягає 50%. Єдиною профілактикою інфекції є вакцинація.

    Як повідомлялося, на цьому тижні в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. Збудника інфекції було виявлено у 15 студентів-іноземців Ужгородського національного університету. У середу для чотирьох інфікованих використали усю наявну в області сироватку проти дифтерії – 8 доз. У четвер на спеціальному засіданні комісії в МОЗ було вирішено надіслати на Закарпаття ще 20 доз антидифтерійної сироватки.

    Нагадаємо, Лондонська лабораторія взяла на обстеження штам дифтерії, яким заразились студенти Ужгородського національного університету, які приїхали на навчання з Індії. Після проведених досліджень медики зможуть визначити походження штаму.

    УжНУ звернувся з проханням до Посольства Індії надати гуманітарну допомогу Закарпаттю у вигляді протидифтерійної сироватки у кількості 100 доз. Варто зауважити, що в Ужгороді захворіли студенти-індуси. Сироватку з Індії очікують у області наступного тижня.

    Наразі в обласній інфекційній лікарні перебувають 15 студентів-іноземців, у яких виявлена дифтерія. Їхній стан задовільний.

    У Тернопільській області у 47-річного чоловіка підтверджено лабораторно діагноз «дифтерія».

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