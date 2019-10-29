Дифтерія в Україні. МОЗ повідомив, де саме поширюється хвороба і як себе убезпечити



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Станом на 1 жовтня 2019 року в Україні щеплено 59,5% дітей віком до одного року та 52,3% дорослих від кількості, що передбачена плановою вакцинацією

П'ять випадків захворювання підтверджено лабораторно в Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях

В Україні на 28 жовтня 2019 року в Україні зареєстровано 20 випадків дифтерії, з них 18 людей захворіли протягом жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.

Зазначається, що п'ять випадків захворювання підтверджено лабораторно: в Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях.



Станом на 1 жовтня 2019 року в Україні щеплено 59,5% дітей віком до одного року та 52,3% дорослих від кількості, що передбачена плановою вакцинацією. Загалом за вказаний період щеплено лише 200 000 дітей віком до року та 1,5 млн дорослих.



Метою щеплення є створення антитоксичного імунітету проти дифтерії. Імунітет запобігає важкому перебігу хвороби.

Вакцинуватися безкоштовно можна у кабінетах щеплень закладів охорони здоров’я.

Згідно з національним Календарем профілактичних щеплень, для вакцинації дітей проти дифтерії, кашлюку, правця на першому році життя можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (АаКДП), для ослаблених дітей, так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. Ці вакцини використовуються для щеплення дітей до 6 років 11 місяців 29 днів.



Вакцинація дітей від дифтерії здійснюється у:



2 місяці (перше щеплення),



4 місяці (друге щеплення),



6 місяців (третє щеплення). У 18 місяців проводиться ревакцинація.



Ревакцинацію проти дифтерії та правця у 6 років проводять анатоксином дифтерійно-правцевим (далі — АДП),



У 16 років — анатоксином дифтерійно-правцевим зі зменшеним вмістом антигену (далі — АДП-м).



Щеплення дітей до 7 років з порушенням Календаря призначаються лікарем з такого розрахунку, щоб дитина встигла одержати чотириразове щеплення проти кашлюку до 6 років 11 місяців 29 днів. У разі неможливості отримати 4 дози вакцини проти кашлюку дитиною до 6 років 11 місяців 29 днів вводять стільки доз, скільки дитина встигне отримати до виповнення їй зазначеного віку.



Дітям, старшим 7 років, та дорослим, які раніше не були щеплені або не мають даних щодо вакцинації, проводять щеплення АДП-м триразово. Ревакцинація дітей віком 15 –18 років, які отримують щеплення поза цим Календарем, здійснюється з мінімальним інтервалом у 3 роки після останнього щеплення для профілактики дифтерії та правця.



Вакцинація дорослих



Першу планову ревакцинацію дорослих за віком та епідпоказаннями, які раніше були щеплені, проводять АДП-м у віці 26 років з подальшою плановою ревакцинацією через кожні 10 років.



Центр громадського здоров'я України нагадує, що країна забезпечена дозами вакцини від дифтерії в достатній кількості в усіх регіонах.