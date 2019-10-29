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    Здоров'я

    Спалах дифтерії: Нардепам пропонуватимуть безкоштовну вакцинацію прямо у стінах парламенту

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    В Україні вже зафіксували 20 випадків захворювання на дифтерію - Спалах дифтерії: Нардепам пропонуватимуть безкоштовну вакцинацію прямо у стінах парламенту
    В Україні вже зафіксували 20 випадків захворювання на дифтерію

    Вакцинацію депутатам будуть проводити 31 жовтня о 14.30 в медпункті парламенту

    Народні депутати зможуть безкоштовно вакцинуватися від дифтерії в будівлі парламенту в четвер, 31 жовтня.

    Про це повідомив народний депутат з фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

    «Комітет з питань здоров'я нації та керівництво Верховної Ради України організовує в четвер о 14:30 в медпункті парламенту, що на шляху до буфету, безкоштовну вакцинацію від дифтерії. Усі, хто хоче, можуть власним прикладом показати країні, що це потрібно робити, аби епідемія не поширювалась», – наголосив нардеп.

    Як повідомлялося, дифтерія в Україні. МОЗ повідомив, де саме поширюється хвороба і як себе убезпечити.

    Також 27 жовтня у столиці зареєстрували другий випадок дифтерії.

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