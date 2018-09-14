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    У Києві побудують реабілітаційний центр для незрячих

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    У Києві побудують реабілітаційний центр для незрячих

    Київський центр незрячих з’явиться на території медмістечка

    Київська міська рада визначилася з місцем будівництва реабілітаційного центру для незрячих. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київради Олександр Пабат.

    Комісія з питань охорони здоров'я та соцзахисту одноголосно підтримала проект рішення, який передбачає розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальній реабілітаційній установі (КРУ) «Київський центр незрячих» на перетині вул. Вацлава Гавела та просп. Космонавта Комарова для будівництва, експлуатації та обслуговування приміщень КРУ.

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    «Планується, що «Київський центр незрячих» буде побудований на території медмістечка Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока», - додав Пабат.

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