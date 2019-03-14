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    У Києві покажуть раніше невідомі роботи Марії Примаченко (фото)

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    Одна з невідомих раніше картин Марії Примаченко - У Києві покажуть раніше невідомі роботи Марії Примаченко (фото)
    Одна з невідомих раніше картин Марії Примаченко
    Фото: Укрінформ

    На виставці вперше будуть представлені двосторонні картини української художниці

    У четвер, 14 березня, у Києві відкривається виставка української художниці Марії Примаченко, де будуть представлені роботи, що раніше ніде не експонувалися і ще невідомі світу. Картини будуть виставлені в Укрінформі.

    На виставці вперше будуть представлені двосторонні картини Примаченко.

    «Їх 6 штук, а фактично - 12. І ці невеличкі малюнки мають цікаву історію», - розповіла Анастасія Примаченко - онука художниці та директор Благодійного фонду «Творча спадщина родини Марії Примаченко».

    Вона розповіла, що наприкінці шістдесятих - на початку сімдесятих років до художниці звернулися видавці із Санкт-Петербурга, щоб вона підготувала ілюстрації до видання якоїсь книги. Але ці картини з якихось причин залишилися тоді невиданими.

    «Мені завжди хотілося показати їх світові, бо Марія Примаченко над ними працювала, і вони вийшли справді дуже гарними», - сказала онука майстрині.

    На виставці також буде представлена ще одна маловідома робота з родинної колекції «Маки у горщику», датована 1987 роком.

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    У Києві покажуть раніше невідомі роботи Марії Примаченко (фото)
    У Києві покажуть раніше невідомі роботи Марії Примаченко (фото)
    У Києві покажуть раніше невідомі роботи Марії Примаченко (фото)
    У Києві покажуть раніше невідомі роботи Марії Примаченко (фото)
    У Києві покажуть раніше невідомі роботи Марії Примаченко (фото)

    Відкриття виставки - 14 березня, о 16.00 за адресою: вул. Богдана Хмельницького 8/16, Укрінформ. Вхід вільний.

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