У Києві поки що не відкриють басейни. Кличко назвав причину



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Басейни у столиці залишаються закритими

Кличко закликав власників і керівників спортивних залів та фітнес-центрів не порушувати правил

Рішення не відкривати басейни на даному етапі послаблень київська влада ухвалила, спираючись на рекомендації вірусологів та епідеміологів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Він нагадав, що на черговому етапі послаблень планують дозволити відкрити пляжі. На думку фахівців, ультрафіолет та морська вода нейтралізують вірус. У річках – проточна вода і теж низька ймовірність підхопити інфекцію коронавірусу.

«А от вологі зони в спортзалах - басейни, сауни, джакузі - є місцем ризику. Там на невеликій площі, в закритому просторі, контактує чимала кількість людей. І в нинішній епідеміологічній ситуації високі шанси інфікування. Усі рішення про послаблення обмежень влада столиці приймає, спираючись на рекомендації фахівців, зокрема, і вірусологів та епідеміологів, щоб не сталося інфекційного вибуху», - наголосив Кличко.

Мер столиці закликав власників і керівників спортивних залів та фітнес-центрів не порушувати правил.

«Не відкривайте по-тихому басейни та сауни. Не наражайте відвідувачів на небезпеку! Давайте робити все поступово і розумно», - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 травня, у Києві підтверджено 2522 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 47 осіб.

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21 травня мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції повідомив про наступний етап послаблення обмежень у столиці.

Але, як свідчать дані МОЗ, Київ та столична область не готові перейти до другого етапу виходу з карантину.

22 травня Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці розпочати запровадження другого етапу послаблення обмежень із 23 травня.