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    Столичні правоохоронці видворили з України пів сотні іноземців

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    Правоохоронці&nbsp;перевіряли мешканців гуртожитків та хостелів, працівників ринків та служб кур`єрської доставки - Столичні правоохоронці видворили з України пів сотні іноземців
    Правоохоронці перевіряли мешканців гуртожитків та хостелів, працівників ринків та служб кур`єрської доставки
    Фото: Нацполіція

    Зареєстровано 68 кримінальних правопорушень, вчинених іноземцями

    У рамках профілактичних заходів «Мігрант» у вересні київські поліцейські перевірили понад тисячу іноземних громадян. Відносно порушників міграційного законодавства України складено адміністративні протоколи, деяким з них на три роки заборонений в`їзд до України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Ми перевіряли мешканців гуртожитків та хостелів, працівників ринків та служб кур`єрської доставки. У результаті ми виявили 59 іноземців, у яких закінчився законний термін перебування в Україні. Всіх правопорушників притягнули до відповідальності за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні та транзитного проїзду через територію України)», – розповів начальник управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Києві Денис Дем’янюк.

    Столичні правоохоронці направили до Державної міграційної служби подання щодо скорочення терміну тимчасового перебування в державі для 20 іноземців, а відносно 20 порушників прийнято рішення щодо скасування посвідок на постійне проживання в Україні.

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    Столичні правоохоронці видворили з України пів сотні іноземців
    Столичні правоохоронці видворили з України пів сотні іноземців
    Столичні правоохоронці видворили з України пів сотні іноземців
    Столичні правоохоронці видворили з України пів сотні іноземців

    «Також ми подали обґрунтовані подання щодо заборони в’їзду строком на три роки зі скасуванням посвідок на тимчасове проживання в Україні для сімох іноземців, а за рішенням міграційної служби, примусово повернуто на батьківщину 48 нелегалів. Окрім того, з початку заходів зареєстровано 68 кримінальних правопорушень, учинених іноземцями, за які особам повідомлено про підозру», – додав Дем`янюк.

    Теги: Національна поліція України Київ мігранти іноземці Державна міграційна служба
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    Столичні правоохоронці видворили з України пів сотні іноземців