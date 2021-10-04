Столичні правоохоронці видворили з України пів сотні іноземців

Зареєстровано 68 кримінальних правопорушень, вчинених іноземцями

У рамках профілактичних заходів «Мігрант» у вересні київські поліцейські перевірили понад тисячу іноземних громадян. Відносно порушників міграційного законодавства України складено адміністративні протоколи, деяким з них на три роки заборонений в`їзд до України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Ми перевіряли мешканців гуртожитків та хостелів, працівників ринків та служб кур`єрської доставки. У результаті ми виявили 59 іноземців, у яких закінчився законний термін перебування в Україні. Всіх правопорушників притягнули до відповідальності за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні та транзитного проїзду через територію України)», – розповів начальник управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Києві Денис Дем’янюк.

Столичні правоохоронці направили до Державної міграційної служби подання щодо скорочення терміну тимчасового перебування в державі для 20 іноземців, а відносно 20 порушників прийнято рішення щодо скасування посвідок на постійне проживання в Україні.

«Також ми подали обґрунтовані подання щодо заборони в’їзду строком на три роки зі скасуванням посвідок на тимчасове проживання в Україні для сімох іноземців, а за рішенням міграційної служби, примусово повернуто на батьківщину 48 нелегалів. Окрім того, з початку заходів зареєстровано 68 кримінальних правопорушень, учинених іноземцями, за які особам повідомлено про підозру», – додав Дем`янюк.