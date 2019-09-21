Невідомий «замінував» аеропорт «Київ»: пасажирів екстрено евакуювали



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Територія навколо терміналів оточена спеціальною стрічкою Фото: Інформатор

Всього з будівлі евакуювали близько сотні пасажирів

В п'ятницю пізно ввечері до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського.

Як повідомляє «Інформатор», на місце події прибули вибухотехніки, патрульна поліція, медики та рятувальники ДСНС.

Правоохоронці розпочали евакуйовувати людей близько 23:15. Всього з будівлі евакуювали близько сотні пасажирів.

Також евакуйовано персонал аеропорту, а територія навколо терміналів оточена спеціальною стрічкою.

На місце події прибули вибухотехніки, які повинні перевірити всі приміщення аеропорту на наявність вибухонебезпечних речовин або предметів.

Нагадаємо, Київ в п’ятницю, 20 вересня, знову зазнав атаки «мінувальників». Невідомий вранці заявив про вибухівку, закладену у житлові будинки, медичні заклади, дитячі садки, торгові центри, мости, і про мінування посольства США.

Вибухонебезпечних предметів не виявлено.