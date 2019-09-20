Белька, який погрожував підірвати міст у Києві, взяли під варту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Белько в суді, 20 вересня

Слідство встановило, що Белько вчиняв постріли і ставив під загрозу життя тих, хто рухався через міст

Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід для ветерана бойових дій на Донбасу Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. Його взяли під варту на 60 діб.

Під час суду прокурор повідомив, що слідство допитало низку свідків. Слідство встановило, що підозрюваний вчиняв постріли і ставив під загрозу життя тих, хто рухався через міст.

Крім того, підозрюваний підтвердив навмисне блокування мосту.

Також прокурор виступав за тримання під вартою, оскільки у підозрюваного немає сталих соціальних зв'язків та постійного місця проживання.

Адвокат Олексія Белька наполягав, що вказані ризики необґрунтовані.

Як відомо, Белька були готові взяти на поруки троє людей: волонтерка та депутатка Яна Зінкевич, представник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Андрій Тарасов та командир спецпідрозділу «КОРД» Микола Путій.

Ексвійськовий підозрюється за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.

Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

Особу терориста було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.

Джерело: Громадське