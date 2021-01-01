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    У Києві поліція затримала іноземця із партією кокаїну на 2,5 млн

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    У Києві правоохоронці затримали іноземця за підозрою у збуті кокаїну - У Києві поліція затримала іноземця із партією кокаїну на 2,5 млн
    У Києві правоохоронці затримали іноземця за підозрою у збуті кокаїну
    Фото: Нацполіція

    Фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

    У Києві правоохоронці затримали іноземця із партією кокаїну, який, за цінами «чорного» ринку, коштує близько 2,5 мільйонів гривень.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    У ході реалізації оперативної інформації працівники відділу протидії груповій злочинності УКР ГУНП у місті Києві спільно з працівниками Святошинського управління поліції та патрульними поліцейськими зупинили автомобіль з іноземними номерами.

    Під час проведення огляду в салоні поліцейські виявили та вилучили пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на кокаїн. Вилучене направили на проведення експертного дослідження.

    Також у ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що 48-річний громадянин іншої держави віз до столиці 300 грамів кокаїну з метою подальшого збуту.

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    У Києві поліція затримала іноземця із партією кокаїну на 2,5 млн
    У Києві поліція затримала іноземця із партією кокаїну на 2,5 млн
    У Києві поліція затримала іноземця із партією кокаїну на 2,5 млн
    У Києві поліція затримала іноземця із партією кокаїну на 2,5 млн
    Фото: Нацполіція

    За цінами «чорного» ринку, вартість вилучених наркотиків становить близько 2 500 000 гривень. Чоловіка затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Зловмиснику загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

    Теги: Київ наркотики автомобіль поліція перевезення
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