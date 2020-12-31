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    «Двобій Uklon і Bolt»: у Києві зіткнулися два автомобіля таксі

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    У Києві зіткнулися два автомобіля таксі - «Двобій Uklon і Bolt»: у Києві зіткнулися два автомобіля таксі
    У Києві зіткнулися два автомобіля таксі
    Фото: Вартові.Еспресо

    Постраждалих немає

    У Києві у Деснянському районі на перехресті проспекту Маяковського та вулиці Каштанової зіткнулися два автомобіля таксі.

    Про це повідомили Вартові.Еспресо.

    «Автомобіль Hyundai Sonata таксі Bolt рухався проспектом Маяковського від Керченської площі і водій збирався повернути ліворуч – на вулицю Каштанову, а водій на Toyota Corolla таксі Uklon рухався прямо проспектом Маяковського», – йдеться у повідомленні.

    Хто з них і на який сигнал світлофору рухався – невідомо.

    «У новорічну ніч ці два таксисти не працюватимуть», – зазначили Вартові.Еспресо.

    Постраждалих немає.

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    «Двобій Uklon і Bolt»: у Києві зіткнулися два автомобіля таксі
    «Двобій Uklon і Bolt»: у Києві зіткнулися два автомобіля таксі
    «Двобій Uklon і Bolt»: у Києві зіткнулися два автомобіля таксі
    «Двобій Uklon і Bolt»: у Києві зіткнулися два автомобіля таксі
    Фото: Вартові.Еспресо

    Як повідомлялося, на Івано–Франківщині «швидка» зіткнулася з вантажівкою.

    В Одесі автомобіль Nissan Almera з'їхав з проїжджої частини на проспекті Шевченка та врізався у терасу McDonald's. 

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    Теги: таксі ДТП Київ водій автомобіль аварія
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