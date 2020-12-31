«Двобій Uklon і Bolt»: у Києві зіткнулися два автомобіля таксі

У Києві зіткнулися два автомобіля таксі

Постраждалих немає

У Києві у Деснянському районі на перехресті проспекту Маяковського та вулиці Каштанової зіткнулися два автомобіля таксі.

Про це повідомили Вартові.Еспресо.

«Автомобіль Hyundai Sonata таксі Bolt рухався проспектом Маяковського від Керченської площі і водій збирався повернути ліворуч – на вулицю Каштанову, а водій на Toyota Corolla таксі Uklon рухався прямо проспектом Маяковського», – йдеться у повідомленні.

Хто з них і на який сигнал світлофору рухався – невідомо.

«У новорічну ніч ці два таксисти не працюватимуть», – зазначили Вартові.Еспресо.

Постраждалих немає.

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