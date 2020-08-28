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    У Києві новий вид шахрайства: людям пропонують почистити каналізацію

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    Киян застерігають від контакту з шахраями - У Києві новий вид шахрайства: людям пропонують почистити каналізацію
    Киян застерігають від контакту з шахраями

    У столичних будинках з`явились оголошення про послуги «обробки зливу раковини, ванни та туалету без зняття труб»

    Київводоканал попереджає споживачів про шахраїв.

    Так, на під’їздах будинків почали з`являтись оголошення про послуги «обробки зливу раковини, ванни та туалету без зняття труб», що нібито необхідні у зв`язку зі збільшенням водопровідних засмічень.

    Оголошення вводить в оману мешканців та створює враження, що зазначені роботи потрібно виконувати обов’язково.

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    «Київводоканал попереджає, що не має жодного відношення до подібної діяльності. Рекомендуємо не телефонувати за вказаними номерами та не відчиняти двері особам, що пропонуватимуть подібні послуги», - йдеться у заяві водоканалу.

    Зазначається, що шахраї для одержання прибутку навмисне створюють  оголошення, що вводять людей в оману.

    «Оголошення для споживачів від ПрАТ «АК «Київводоканал» обов’язково містять повну назву підприємства та актуальні контактні телефони для ідентифікації та перевірки інформації», - нагадують у Київводоканалі.

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