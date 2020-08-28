У Києві новий вид шахрайства: людям пропонують почистити каналізацію



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Киян застерігають від контакту з шахраями

У столичних будинках з`явились оголошення про послуги «обробки зливу раковини, ванни та туалету без зняття труб»

Київводоканал попереджає споживачів про шахраїв.

Так, на під’їздах будинків почали з`являтись оголошення про послуги «обробки зливу раковини, ванни та туалету без зняття труб», що нібито необхідні у зв`язку зі збільшенням водопровідних засмічень.

Оголошення вводить в оману мешканців та створює враження, що зазначені роботи потрібно виконувати обов’язково.

«Київводоканал попереджає, що не має жодного відношення до подібної діяльності. Рекомендуємо не телефонувати за вказаними номерами та не відчиняти двері особам, що пропонуватимуть подібні послуги», - йдеться у заяві водоканалу.

Зазначається, що шахраї для одержання прибутку навмисне створюють оголошення, що вводять людей в оману.

«Оголошення для споживачів від ПрАТ «АК «Київводоканал» обов’язково містять повну назву підприємства та актуальні контактні телефони для ідентифікації та перевірки інформації», - нагадують у Київводоканалі.