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    У Києві шахрай за схемою «родич у біді» видурив у пенсіонерки $40 тис.

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    <span lang="UK">До пенс</span><span class="textexposedshow"><span lang="UK">іонерки зателефонував невідомий чоловік і розповів, що її донька нібито винна у ДТП</span></span> - У Києві шахрай за схемою «родич у біді» видурив у пенсіонерки $40 тис.
    До пенсіонерки зателефонував невідомий чоловік і розповів, що її донька нібито винна у ДТП
    Фото ілюстративне

    Зловмисник двічі скористався необачністю жінки

    Восени минулого року до поліції Києва звернулася жінка, яка попросила розшукати шахрая, якій ошукав її 82-річну мати. Вночі до пенсіонерки зателефонував невідомий та розповів про те, що її донька нібито винна у скоєнні автопригоди, а щоби уникнути відповідальності, потрібні гроші.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Жінка назвала свою адресу незнайомцю, який приїхав за грошима та віддала йому $15 600 .

    «Згодом зловмисник зателефонував ще раз і повідомив, що потерпілий нібито помер у лікарні, та для того, щоб уникнути відповідальності, потрібні ще гроші. Він повернувся вдруге, і жінка віддала 24 400 доларів США із заощаджень доньки», - розповів слідчий Голосіївського управління поліції Михайло Білоцерковський.

    Оперативники відпрацювали відео з камер спостереження, розташованих поблизу місця скоєння злочину, куди зловмисник приїздив на таксі. У результаті правоохоронці встановили його особу, а потім і розшукали.

    «Це – раніше не судимий киянин, 1996 року народження. За погодженням Київською місцевою прокуратурою №1 ми повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною четвертою статті 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Для визначення фігуранту покарання слідчі направили матеріали кримінального провадження до суду. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - додав слідчий.

    Як повідомлялося, Київводоканал попереджає споживачів про шахраїв. Так, на під’їздах будинків почали з`являтись оголошення про послуги «обробки зливу раковини, ванни та туалету без зняття труб», що нібито необхідні у зв`язку зі збільшенням водопровідних засмічень.

    Національна поліція України пенсіонери Київ кримінал шахрайство гроші злочинець
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