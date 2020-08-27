СБУ заявила про викриття масштабної фінансової піраміди



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СБУ викрила масштабну фінансову піраміду Фото: СБУ

Ймовірно, йдеться про мережу B2B Jewelry

Служба безпеки України заблокувала діяльність масштабної фінансової піраміди у яку вклалися понад 600 тисяч людей, а її організатори встигли привласнити понад $250 мільйонів. Ймовірно, йдеться про мережу B2B Jewelry.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці не уточнюють назву піраміди, але на оприлюднених ними фото фігурує один з магазинів ювелірних виноробів та «сертифікати» B2B Jewelry.

У СБУ кажуть, що піраміду створили на початку 2019 року. За цей час понад 600 тисяч людей вклали у неї гроші. Зловмисники привласнили їх та легалізували через купівлю елітного рухомого та нерухомого майна та інвестування в підконтрольний бізнес.

Так, вони придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

До організації фінансової оборудки причетні понад 20 людей. Вони залучили понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

Нагадаємо, на початку літа українців попередили про нову фінансову піраміду. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застерігала українців від інвестування грошей у проєкт Exlimited. Exlimited має схожу на B2B Jewelry реферальную програму, коли за кожного нового залученого інвестора нараховується додатковий відсоток прибутку.

Нагадаємо, близько 100 магазинів B2B Jewelry працюють в Україні, Росії та Казахстані, а також у компанії є власний ювелірний завод у Вінницькій області. Компанія обіцяла прибутковість на пасивні інвестиції у вироби з дорогоцінних металів 8% на тиждень або близько 400% річних.

У березні повідомлялося, що «Золота піраміда» B2B Jewelry заморожує виплати, бо «йде на карантин».

За даними Генпрокуратури і податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, і використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд. НКЦПФР тоді також повідомила правоохоронні органи щодо порушень законодавства з боку проєкту B2B Jewelry та його соціальної небезпеки.

Крім того, у Нацбанку розповіли, як борються з фейковими фінансовими компаніями.



