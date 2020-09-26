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    Кличко: у Києві роблять безкоштовно тести пацієнтам, які мають симптоми Covid-19

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    Кожному пацієнту, який має симптоми захворювання на коронавірус, в комунальних медзакладах столиці тести роблять безкоштовно - Кличко: у Києві роблять безкоштовно тести пацієнтам, які мають симптоми Covid-19
    Кожному пацієнту, який має симптоми захворювання на коронавірус, в комунальних медзакладах столиці тести роблять безкоштовно

    Мер також зазначив, що в Києві сьогодні самий високий показник тестування в Україні

    Кожному пацієнту, який має симптоми захворювання на коронавірус, в лабораторіях комунальних медзакладів столиці тести роблять безкоштовно.

    Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    «Сьогодні кожному пацієнту, який має симптоми захворювання на коронавірус, і має направлення від сімейного лікаря, тести в комунальних медзакладах столиці роблять безкоштовно», – сказав Кличко.

    Він повідомив, що всі столичні лікарні, які приймають хворих на коронавірус, забезпечені необхідними ліками та захисними засобами.

    Мер також зазначив, що в Києві сьогодні самий високий показник тестування в Україні – понад 250 тестів на 100 тисяч населення.

    Віталій Кличко підкреслив, що місто заздалегідь підготувалося до можливих варіантів розвитку ситуації з розповсюдженням вірусу.

    «У Києві в лікарнях сьогодні перебувають більше тисячі хворих на коронавірус. Місто підготувало понад 2 тисячі ліжок для прийому таких хворих. Якщо буде потреба, ми готові розгорнути до 11 тисяч ліжок в медзакладах нашого міста», – заявив Віталій Кличко.

    Як повідомлялося, станом на ранок 25 вересня у Києві підтверджено 21045 випадків захворювання на Covid-19. За минулу добу коронавірус виявлено у 380 осіб. 

    Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила розподіл адміністративно-територіальних одиниць за зонами епідеміологічної небезпеки, що почне діяти з 28 вересня. Зокрема, Київ перейшов до «жовтої» зони.

    Віталій Кличко здоров'я Київ мер місто населення коронавірус
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