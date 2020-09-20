У Харкові помітили рідкісний елітний автомобіль



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У Харкові помітили Bentley Continental GT від Mansory Фото: instagram.com/kharkiv_cars

На одній з головних вулиць Харкова помітили Bentley Continental GT від Mansory

У Харкові на проспекті Науки помітили рідкісне елітне авто Bentley Continental GT від Mansory. Повідомляється, що вартість такої машини становить близько $400 тисяч. При цьому даний автомобіль було випущено лімітованою серією. Про це повідомляє kharkiv_cars на своїй сторінці в Instagram.

«Який ексклюзив завітав у Харків!.. За деякою інформацією, таких автомобілів всього три на весь світ, а вартість становить близько 400 000$», – сказано в повідомленні.

Варто відзначити, що Bentley Continental GT може розганятися до «сотні» за 4,3 секунди, при цьому максимально можлива швидкість автомобіля сягає до 348 км/ч.

На українському ринку в продажу представлений ще один такий самий автомобіль за вартістю €380 тисяч.

Нагадаємо, у Харкові водій легковика розбив кувалдою мікроавтобус, з яким у нього раніше стався конфлікт на дорозі. Інцидент стався в суботу в районі Південного вокзалу Харкова.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України пропонує зменшити поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів. Цей показник використовується, зокрема, для розрахунку транспортного податку. Зміни передбачені законопроєктом № 4101, який уряд вже зареєстрував у Верховній Раді. Поріг пропонується знизити з 375 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року. Податок платитимуть більше власників «елітних» автомобілів.