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    Суспільство

    У Харкові помітили рідкісний елітний автомобіль

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    <p>У Харкові помітили Bentley Continental GT від Mansory</p> - У Харкові помітили рідкісний елітний автомобіль

    У Харкові помітили Bentley Continental GT від Mansory

    Фото: instagram.com/kharkiv_cars

    На одній з головних вулиць Харкова помітили Bentley Continental GT від Mansory

    У Харкові на проспекті Науки помітили рідкісне елітне авто Bentley Continental GT від Mansory. Повідомляється, що вартість такої машини становить близько $400 тисяч. При цьому даний автомобіль було випущено лімітованою серією. Про це повідомляє kharkiv_cars на своїй сторінці в Instagram.

    «Який ексклюзив завітав у Харків!.. За деякою інформацією, таких автомобілів всього три на весь світ, а вартість становить близько 400 000$», – сказано в повідомленні.

    Варто відзначити, що Bentley Continental GT може розганятися до «сотні» за 4,3 секунди, при цьому максимально можлива швидкість автомобіля сягає до 348 км/ч.

    На українському ринку в продажу представлений ще один такий самий автомобіль за вартістю €380 тисяч.

    Нагадаємо, у Харкові водій легковика розбив кувалдою мікроавтобус, з яким у нього раніше стався конфлікт на дорозі. Інцидент стався в суботу в районі Південного вокзалу Харкова.

    Як повідомлялося, Кабінет міністрів України пропонує зменшити поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів. Цей показник використовується, зокрема, для розрахунку транспортного податку. Зміни передбачені законопроєктом № 4101, який уряд вже зареєстрував у Верховній Раді. Поріг пропонується знизити з 375 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року. Податок платитимуть більше власників «елітних» автомобілів.

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