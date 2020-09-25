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    Партія «Голос» зважилась йти на вибори лише у 20 регіонах

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    <div class="alt"><span>Керівниця штабу &laquo;Голосу&raquo; та заступниця голови партії Інна Совсун</span></div> - Партія «Голос» зважилась йти на вибори лише у 20 регіонах
    Керівниця штабу «Голосу» та заступниця голови партії Інна Совсун

    Інна Совсун: Розбудова партії – це не дешево

    Керівниця штабу «Голосу» та заступниця голови партії Інна Совсун розповіла у скількох областях України їхня партія братиме участь у місцевих виборах.

    В інтерв’ю «Главкому» депутатка зазначила, що кандидати від «Голосу» балотуватимуться у 20 регіонах України.

    «Не йдемо лише в Донецькій, Луганській, Сумській, Миколаївській областях. В інших регіонах ситуація різна: наприклад, у Львівській та Тернопільській ми йдемо в ради всіх рівнів – від області до дрібних сіл, а от у Харківській – тільки по місту. Це залежить від різних факторів: рівня нашої підтримки в регіоні, нашої спроможності там, наявності функціонуючого партійного осередку і так далі», – каже Совсун.

    Крім того, політик зазначає, що насправді у Сумській та Миколаївській областях є потужні команди однодумців, але створення на їх базі партійного осередку – окрема робота, яка у цих двох регіонах ще не була завершена на момент старту передвиборчої кампанії.

    «Насправді, в деяких регіонах у нас осередки працювали і порівняно добре. Це насамперед Західна Україна і Київ. Київський осередок періодично проводив якісь заходи, львівський взагалі постійно надсилає запрошення на події, що вони організовують», – додає Совсун.

    Нагадаємо, відомий соціолог пояснив, чому Зеленський стрімко втрачає рейтинг на сході України.

    Наприкінці липня, 59% українців незадоволені діяльністю Зеленського.

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