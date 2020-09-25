Партія «Голос» зважилась йти на вибори лише у 20 регіонах



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Керівниця штабу «Голосу» та заступниця голови партії Інна Совсун

Інна Совсун: Розбудова партії – це не дешево

Керівниця штабу «Голосу» та заступниця голови партії Інна Совсун розповіла у скількох областях України їхня партія братиме участь у місцевих виборах.

В інтерв’ю «Главкому» депутатка зазначила, що кандидати від «Голосу» балотуватимуться у 20 регіонах України.

«Не йдемо лише в Донецькій, Луганській, Сумській, Миколаївській областях. В інших регіонах ситуація різна: наприклад, у Львівській та Тернопільській ми йдемо в ради всіх рівнів – від області до дрібних сіл, а от у Харківській – тільки по місту. Це залежить від різних факторів: рівня нашої підтримки в регіоні, нашої спроможності там, наявності функціонуючого партійного осередку і так далі», – каже Совсун.

Крім того, політик зазначає, що насправді у Сумській та Миколаївській областях є потужні команди однодумців, але створення на їх базі партійного осередку – окрема робота, яка у цих двох регіонах ще не була завершена на момент старту передвиборчої кампанії.

«Насправді, в деяких регіонах у нас осередки працювали і порівняно добре. Це насамперед Західна Україна і Київ. Київський осередок періодично проводив якісь заходи, львівський взагалі постійно надсилає запрошення на події, що вони організовують», – додає Совсун.

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