Росіянин з двома спільниками організував поставки зброї з Донбасу



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Злочинці намагалися збути реактивні протитанкові гранати РПГ-22

Злочинну групу затримали у Києві під час спроби збути боєприпаси

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Києві за процесуального керівництва столичної прокуратури та оперативного супроводження Департаменту захисту Національної державності Служби безпеки України завершено досудове розслідування відносно організованої злочинної групи, організатором якої виявився громадянин Російської Федерації. Чоловік разом із громадянином Республіки Білорусь та мешканцем столиці організували злочинну схему постачання зброї та вибухівки із зони проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Затримали росіянина та двох співучасників у столиці під час спроби збути реактивні протитанкові гранати РПГ-22.

У ході санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів слідчі виявили та вилучили вогнепальну зброю, понад 100 одиниць боєприпасів до неї, гранати Ф-1 та РГД-5, а також наркотичні засоби в особливо великих розмірах, розфасовані для подальшого продажу. Крім того, у ході досудового розслідування відносно росіянина правоохоронці виявили докази причетності до вчинення на замовлення підпалу автомобіля киянина.

Трьом фігурантам, відповідно до їх ролі у вчиненні злочинів, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 ( Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, набутого в результаті вчинення злочинів.

Обвинувальний акт у кримінальних провадженнях погоджено прокуратурою Києва та скеровано до Дніпровського районного суду, який визначить покарання зловмисникам.