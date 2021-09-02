Водій столичної маршрутки не помітив жінку і протягнув її по асфальту

Жінка похилого віку якраз виходила з салону, проте водій поспішав і закрив двері, зачепивши пасажирку

У столиці водій однієї з маршруток не помітивши пасажирки, протягнув її по дорозі. Про це повідомляє Telegram «Київ оперативний».

Інцидент стався вдень 1 вересня біля станції метро «Палац спорту».

Жінка похилого віку якраз виходила з салону, проте водій поспішав і закрив двері, зачепивши пасажирку. Через що киянку протягнуло по дорозі. На місце події викликали медиків.

У коментарях користувачі нарікають на водія маршрутки, стверджуючи, що у тому місці це не перший такий випадок.

Як пишуть користувачі, раніше подібна ситуація сталася з молодою матір’ю та її малолітнім сином. Водій не помітив дитину і закрив двері, коли жінка вийшла з транспорту.

Найбільше, за словами киян, страждають пасажири, які покидають маршрутку через задні двері.

Нагадаємо, у середу, 19 серпня, на проспекті Свободи в Києві водій маршрутки №587 затис жінку дверима під час виходу з автобуса і протягнув по асфальту.

Раніше, у Києві водій маршрутки влаштував бійку з патрульними.

До слова, у Києві водій маршрутного таксі викинув пасажирку з салону мікроавтобуса. Інцидент стався в маршрутці №444 (станція метро «Дружби народів» – вул. Метрологічна в Феофанії).