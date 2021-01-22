  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві працюють спеціальні «ковідні» бригади швидкої

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві від початку епідемії&nbsp;бригади швидкої 2,3 тис. разів виїжджали на виклики до хворих із підозрою на Covid-19 - У Києві працюють спеціальні «ковідні» бригади швидкої
    У Києві від початку епідемії бригади швидкої 2,3 тис. разів виїжджали на виклики до хворих із підозрою на Covid-19
    Фото: Главком

    Кличко розповів, скільки бригад швидкої допомоги виїжджають на виклики до хворих із підозрою на коронавірус

    У Києві до хворих із підозрою на коронавірус щодоби виїжджають 25 бригад медиків швидкої допомоги. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на питання ЗМІ.

    «Хочу наголосити, що будь-який пацієнт, до якого виїжджають лікарі швидкої допомоги, може виявитися хворим на коронавірус. Загалом у столиці щодоби працюють 155 бригад швидкої вдень та 136 – вночі. Від початку пандемії ми сформували й окремі бригади швидкої, що спеціалізуються саме на викликах до хворих із підозрою на коронавірус. Таких бригад сьогодні в Києві 25», – сказав Кличко.

    За словами мера столиці, загалом, за час своєї роботи, ці бригади 2300 разів виїжджали на виклики до хворих із підозрою на Covid-19. Госпіталізували 1750 мешканців столиці.

    »Водії швидкої допомоги часто скаржаться на те, що водії на столичних дорогах не завжди звільняють полосу руху на вимогу швидкої. Тому звертаюся до автовласників: викликів у медиків зараз дуже багато. А швидка, яка мчить на виклик, везе хворого, рятує чиєсь здоров'я і життя. І час інколи йде на хвилини. Пам'ятайте про це! Будьте свідомими і співчутливими!» – наголосив Кличко.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 21 січня, у Києві коронавірус виявлено у 507 людей. Це на 88 осіб менше більше, ніж за попередню добу (за добу 20 січня було 595 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 125342 випадки захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1172038
    • Одужали
      900749
    • Хворіють
      250031
    • Померли
      21258

    Київ веде переговори з кількома виробниками про закупівлю вакцини для столиці.

    Читайте також:
    Теги: Віталій Кличко Київ лікарня коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies