У Києві працюють спеціальні «ковідні» бригади швидкої

У Києві від початку епідемії бригади швидкої 2,3 тис. разів виїжджали на виклики до хворих із підозрою на Covid-19

Кличко розповів, скільки бригад швидкої допомоги виїжджають на виклики до хворих із підозрою на коронавірус

У Києві до хворих із підозрою на коронавірус щодоби виїжджають 25 бригад медиків швидкої допомоги. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на питання ЗМІ.

«Хочу наголосити, що будь-який пацієнт, до якого виїжджають лікарі швидкої допомоги, може виявитися хворим на коронавірус. Загалом у столиці щодоби працюють 155 бригад швидкої вдень та 136 – вночі. Від початку пандемії ми сформували й окремі бригади швидкої, що спеціалізуються саме на викликах до хворих із підозрою на коронавірус. Таких бригад сьогодні в Києві 25», – сказав Кличко.

За словами мера столиці, загалом, за час своєї роботи, ці бригади 2300 разів виїжджали на виклики до хворих із підозрою на Covid-19. Госпіталізували 1750 мешканців столиці.

»Водії швидкої допомоги часто скаржаться на те, що водії на столичних дорогах не завжди звільняють полосу руху на вимогу швидкої. Тому звертаюся до автовласників: викликів у медиків зараз дуже багато. А швидка, яка мчить на виклик, везе хворого, рятує чиєсь здоров'я і життя. І час інколи йде на хвилини. Пам'ятайте про це! Будьте свідомими і співчутливими!» – наголосив Кличко.

Як повідомлялося, за минулу добу, 21 січня, у Києві коронавірус виявлено у 507 людей. Це на 88 осіб менше більше, ніж за попередню добу (за добу 20 січня було 595 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 125342 випадки захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 1172038

Одужали 900749

Хворіють 250031

Померли 21258

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