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    Київ готується до вакцинації: свіжа інформація від Кличка (відео)

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    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Київ готується до вакцинації: свіжа інформація від Кличка (відео)
    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Мер Києва інформує про ситуацію з поширенням коронавірусу у столиці

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах пандемії.

    Так, міський голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебувають у лікарнях;
    • скільки киян протестували на Covid-19;
    • про відновлення навчального процесу в школах;
    • як Київ готується до вакцинації;
    • скільки бригад швидкої виїжджають до хворих з підозрою на коронавірус.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 21 січня, у Києві коронавірус виявлено у 507 людей. Це на 88 осіб менше більше, ніж за попередню добу (за добу 20 січня було 595 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 125342 випадки захворювання на Covid-19.

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    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія вакцинація коронавірус
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