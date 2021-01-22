Київ готується до вакцинації: свіжа інформація від Кличка (відео)

Мер Києва інформує про ситуацію з поширенням коронавірусу у столиці

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах пандемії.

Так, міський голова поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;

скільки хворих на коронавірус перебувають у лікарнях;

скільки киян протестували на Covid-19;

про відновлення навчального процесу в школах;

як Київ готується до вакцинації;

скільки бригад швидкої виїжджають до хворих з підозрою на коронавірус.

Як повідомлялося, за минулу добу, 21 січня, у Києві коронавірус виявлено у 507 людей. Це на 88 осіб менше більше, ніж за попередню добу (за добу 20 січня було 595 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 125342 випадки захворювання на Covid-19.

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