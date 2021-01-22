Київ готується до вакцинації: свіжа інформація від Кличка (відео)
Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
Фото: пресслужба мера Києва
Мер Києва інформує про ситуацію з поширенням коронавірусу у столиці
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах пандемії.
Так, міський голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
- скільки хворих на коронавірус перебувають у лікарнях;
- скільки киян протестували на Covid-19;
- про відновлення навчального процесу в школах;
- як Київ готується до вакцинації;
- скільки бригад швидкої виїжджають до хворих з підозрою на коронавірус.
Як повідомлялося, за минулу добу, 21 січня, у Києві коронавірус виявлено у 507 людей. Це на 88 осіб менше більше, ніж за попередню добу (за добу 20 січня було 595 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 125342 випадки захворювання на Covid-19.
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