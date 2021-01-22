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    У Києві за добу виявлено понад 500 нових хворих на коронавірус

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    Епідемія коронавірусу не вщухає - У Києві за добу виявлено понад 500 нових хворих на коронавірус
    Епідемія коронавірусу не вщухає
    Фото з відкритих джерел

    Від початку епідемії в Києві зафіксовано понад 125 тис. випадків Covid-19

    За минулу добу, 21 січня, у Києві коронавірус виявлено у 507 людей. Це на 88 осіб менше більше, ніж за попередню добу (за добу 20 січня було 595 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 125342 випадки захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 55000 осіб (за добу 2854), померли 2260 осіб (за добу 14).

    У Київській області зафіксовано 67262 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 313 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 235 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 50048 осіб (за добу 1165), померли 1092 людини (за добу 6).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1182969 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 21 січня зафіксовано 5348 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 21 січня у Києві було підтверджено 124835 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 595 осіб.  

    У Київській області було 66949 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 235 нових хворих.

    Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.

     

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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