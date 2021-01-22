Кличко назвав дату відновлення навчання у столичних школах

Усі школи Києва готові до відновлення навчального процесу

У понеділок, 25 січня, у столичних школах відновиться навчальний процес. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Із понеділка, 25 січня, учні столичних шкіл повернуться за парти. Хочу зазначити, що всі школи Києва готові до відновлення навчального процесу. У закладах впровадили оновлений санітарний регламент. Місто в повному обсязі забезпечило всі комунальні заклади дезінфікуючими засобами, а також розробило чіткий механізм дій у разі виявлення спалахів захворювання в навчальних закладах», – наголосив Кличко.

Мер зазначив, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, буде застосована змішана система навчання, коли на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів,а окремі класи, чи закриватимуть на карантин окремі школи.

«Столичні ж садочки продовжують працювати у звичайному режимі. На карантині перебуває один заклад дошкільної освіти – у Шевченківському районі міста. Також через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 25 груп у 23 садочках. Наповненість дітей у дитсадках столиці – майже 50%», – повідомив Кличко.

Раніше міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що учні випускних класів після завершення локдауну повернуться до змішаної форми навчання.

Також він вважає можливим повернення молодших класів до очного навчання після завершення дії карантинних обмежень.

Нещодавно в своєму інтервʼю Сергій Шкарлет погодився з тим, що дистанційне навчання у школах не зможе повністю замінити очну форму.