У Києві правоохоронці викрили банду «чорних ріелторів»



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Оголошено підозру аферистам, які привласнювали та перепродавали квартири киян

Під процесуальним керівництвом прокуратури Києва управлінням карного розшуку спільно зі слідчими столичної поліції викрито злочинну групу, учасники якої незаконно переоформили та перепродали 5 квартир, що належали киянам та територіальній громаді.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2016-2017 років шахраї за підробленими документами незаконно заволоділи п'ятьма житловими приміщеннями у різних районах столиці. Діяли за ретельно продуманою схемою. Так, отримавши інформацію про смерть власників житла (зазвичай самотніх пенсіонерів), шахраї виготовляли «заднім числом» підроблений договір купівлі-продажу квартири та на підставі цього документу переоформлювали право власності на підставну особу.

У трьох епізодах потерпілі дізналися про незаконне відчуження майна під час оформлення спадщини. Ще два епізоди незаконного заволодіння квартирами комунальної власності правоохоронці встановили слідчим шляхом.

Загальна сума збитків становить понад 5 млн гривень.

За результатами досудового слідства установлена причетність до злочину 4 зловмисників. Один із них - раніше судимий за розбій мешканець Київської області, який з 2010 року перебував у розшуку.

За погодження столичної прокуратури 29 жовтня 2019 року учасникам злочинної схеми оголошено підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.3,4 ст.358 (Підроблення документів), ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тривання під вартою.

На вкрадені квартири накладено арешт з метою недопущення їх подальшого незаконного продажу. Слідчі дії тривають.