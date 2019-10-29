В Одесі «колектор» виселяв з квартир цілі родини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За клопотанням прокуратури підозрюваного взято під варту

Судом взято під варту без права на заставу одного з фігурантів побиття та незаконного виселення з житла одеситів (ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 162 КК України).

Про це інформує пресслужба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

Клопотання щодо обрання запобіжного заходу другому фігуранту найближчим часом буде розглянуте судом.

З’ясовано, що за винагороду двоє мешканців Одеси у змові з іншими ділками силою, протиправно виселяли з домівок сім’ї, які мали борги перед третіми особами.

На рахунку «колекторів» злочин проти сімейства з чотирьох мешканців квартири у провулку Онілової. Вони вибили двері, з погрозами виштовхали двох мешканців квартири з маленькою дитиною. А жінку повалили на підлогу, побили та винесли з помешкання.

У серпні цього року, чоловіки потрапили через вікно до квартири по проспекту Гагаріна та з погрозами і застосуванням насильства виселили 82-річну власницю помешкання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Приморського відділу поліції.