У Києві судитимуть шахрая, який привласнив квартиру у центрі міста



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Шахраю вдалося перереєструвати право власності на квартиру померлої киянки

Київською місцевою прокуратурою №10 скеровано до суду обвинувальний акт відносно зловмисника, який шахрайським шляхом заволодів квартирою померлої киянки по вул. Івана Франка.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Полтавської області, будучи обізнаним про відсутність у літньої жінки спадкоємців, подав після її смерті до Центру надання адміністративних послуг договір дарування, згідно з яким власниця квартири нібито подарувала йому своє житло. Таким чином шахраю вдалося перереєструвати право власності на квартиру вартістю понад 120 тис. доларів США, яка є фактично відумерлою спадщиною та мала б належати територіальній громаді Києва», - повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Крім того, на підставі виданої довіреності у вказаній квартирі тривалий час проживав пасинок підозрюваного.

Обвинувальний акт за фактом вчиненого злочину скеровано до Деснянського районного суду Києва для розгляду по суті.

Наразі прокуратурою вживаються заходи щодо поновлення майнових прав територіальної громади міста на викрадене майно.

Як повідомлялося, слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві спільно з працівниками управління захисту економіки та прокуратури міста Києва викрили та затримали 25-річного киянина, який шахрайським шляхом заволодів депозитами померлої кілька років тому кримчанки.