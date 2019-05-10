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    У Києві презентують проект відновлення «Літаючої тарілки» на Либідській

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    У Києві презентують проект відновлення «Літаючої тарілки» на Либідській

    Проект передбачає створення у будівлі сучасного культурного центру

    13 травня у Києві відбудеться презентація авторського проекту відновлення київської «Літаючої тарілки», що на Либідській площі.

    Його презентуватиме колектив авторів на чолі з творцем оригінального проекту «Літаючої тарілки» Флоріаном Юр’євим. Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

    У 2017 році стало відомо про плани перетворення київської «Літаючої тарілки» на складову торгівельно-розважального центру. Автор первинного проекту будівлі Флоріан Юр’єв виступив категорично проти такого рішення. У цьому його підтримала громадськість Києва, і проблема набула широкого розголосу. Як наслідок, представники майбутнього ТРЦ Ocean Mall пообіцяли не перетворювати «Літаючу тарілку» на вхідну групу до торгівельного центру, а також погодились на реалізацію авторського проекту відновлення «Літаючої тарілки».

    Втім, до сьогодні жодного офіційного проекту щодо майбутнього «Літаючої тарілки» так і не оприлюднено.

    Натомість, Флоріан Юр’єв спільно з групою архітекторів з ініціативи SaveKyivModernism розробили авторський проект реставрації «Літаючої тарілки», що передбачає створення у цій будівлі сучасного культурного центру.

    Проект, розроблений на громадських засадах, буде прокоментований його авторами.

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