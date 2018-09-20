У Києві придумали, як боротися з незаконними оголошеннями



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Стіни у Києві завішані незаконними листівками і оголошеннями

Розміщення оголошень, наліпок, написів має здійснюватися лише у спеціально призначених місцях

У Києві планують впровадити систему «автододзвін» задля боротьби із розклеювачами незаконних оголошень. Відповідний проект рішення включений до порядку денного пленарного засідання Київради.

Відтак, документом визначено, що розміщення оголошень, наліпок, написів, тощо здійснюється лише у спеціально призначених місцях. Реклама, розміщена на інших елементах благоустрою, має бути прибрана власником чи балансоутримувачем протягом тижня.

У разі самовільного розміщення рекламних засобів на номер абонента, зазначений в оголошенні, буде здійснюватися автододзвін з інформуванням про порушення правил благоустрою.

«Реформа в частині розміщення зовнішньої реклами стосується не тільки наземної чи фасадної реклами та вивісок. Усі ці «листівки», якими завішаний кожен стовп, двері, стіни – це теж обличчя міста. І до речі, якщо повернути на місце демонтовану конструкцію неможливо, то ці оголошення з’являються знову чи не за годину. Тож відтепер всі, хто незаконно розміщує рекламні оголошення, отримуватиме набридливі телефонні дзвінки кожні кілька хвилин до усунення порушення та сплати штрафу у разі складання протоколу про адмінпорушення – ріелтори, ворожки, майстри на усі руки тощо», – сказав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він додав, що проект рішення «Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва» передбачає й низку інших важливих засад. Відтак, визначений механізм демонтажу так званих брендмобілів – їх демонтуватимуть у присутності представників Національної поліції.

«До КП «Київреклама» постійно надходили прохання щодо демонтажу «брендмобілів». Вони не просто заважають пішоходам чи автомобілістам, а й створюють аварійні ситуації. Питання комфорту і безпеки киян – пріоритетне», – прокоментував документ начальник Управління з питань реклами Олександр Смирнов.

Документом також передбачене обов’язкове маркування не тільки зовнішньої реклами, але й реклами на транспорті. Мова йде про інформаційну довідку про власника, номер дозволу тощо.

«Також важливий момент – визначення терміну зберігання демонтованих рекламних засобів. Сьогодні на складі КП «Київреклама» 14 500 рекламних конструкцій, які зберігаються тут 7 років! Завдяки прийняттю рішення КП «Київреклама» зможе утилізовувати чи реалізовувати конструкції, які пролежали на складі 12 місяців. Власникам вони не потрібні, а ми нічого не можемо з ними зробити і вимушені витрачати кошти бюджету на оренду складських приміщень для зберігання цього металобрухту. Завдяки прийняттю цього рішення ми зможемо врегулювати низку важливих питань. Дякую комісіям, що підтримали документ, і окрема дяка моєму колезі Андрію Андрєєву, який, власне, є суб’єктом подання. Сподіваюсь на позитивне голосування у сесійній залі», – додав Мондриївський.

Нагадаємо, минулого року були прийняті нові Правила розміщення рекламних засобів у Києві (стосуються всіх типів реклами, у тому числі й фасадної), які уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри (наприклад, під табу потрапили такі типи РЗ як перетяжки над дорогами). Кількість нульових зон, де реклама заборонена зовсім, теж збільшена.

Особлива увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП тощо.

Завдяки їх реалізації кількість наземних рекламних засобів вже до кінця 2018 року зменшиться до 4390 одиниць на всю територію Києва, при тому, що наразі у місті понад 7000 наземних конструкцій.