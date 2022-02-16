У Києві мешканці знаходять лебедів із відірваними головами

Місцеві обурені поведінкою невідомих, які знущаються над птахами

В середу, 16 лютого, місцеві мешканці знайшли ще одного мертвого лебедя. Птаха знайшли у воді в парку на Дніпровській набережній на Березняках. Про це повідомляє «Типовий Київ».

«Сьогодні недалеко від першого знайшли мертвим ще одного крилатого…», – йдеться в повідомленні.

Так на фото видно, що птах лежить у воді серед очеретів без голови. Подібний інцидент стався за день до страшної знахідки. Тоді, у вівторок, 15 лютого, місцеві мешканці помітили труп лебедя без голови поблизу парку.

За однією з версій, загибель птахів відбулась через перегодування лебедів, які довірливо підпливають до батьків з дітьми, а без голови вони могли залишитись в наслідок того, що вони потрапили до лап котів або псів. Але місцеві все ж таки вважають, що до злочину причетні саме наркомани, яких за останні роки стало в районі вкрай багато і вони це роблять для своєї ж забави.

Нагадаємо, у Чорнобилі оселилися рідкісні птахи.