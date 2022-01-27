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    У Чорнобилі оселилися рідкісні птахи (фото)

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    У Європі ці птахи знаходяться під загрозою вимирання і на континенті залишилося всього 4500 пар - У Чорнобилі оселилися рідкісні птахи (фото)
    У Європі ці птахи знаходяться під загрозою вимирання і на континенті залишилося всього 4500 пар
    фото:newsweek.com

    Відсутність людей позитивно позначилася на житті екосистеми і чисельність птахів збільшилася

    За багато років зона відчуження стала притулком для великих підорликів, які перебувають під загрозою зникнення. Про це йдеться у дослідженні Національної академії наук Білорусі та організації British Trust for Ornithology, повідомляє Newsweek.

    Після техногенної аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році великі підорлики оселилися в зоні відчуження, що спорожніла через радіацію. Відсутність людей позитивно позначилася на житті екосистеми і чисельність птахів збільшилася.

    «Переселення великих підорликів і подальше відновлення популяції – одне з найцікавіших наших відкриттів. Ця ситуація демонструє природне відновлення екосистеми після інтенсивної експлуатації людиною. Зміни у навколишньому середовищі та житті птахів сталися без допомоги людей і довели, що природа може відновлюватися самостійно», – зазначив один із авторів дослідження Адхам Ештон-Батт із Британського фонду орнітології.

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    У Чорнобилі оселилися рідкісні птахи (фото)
    У Чорнобилі оселилися рідкісні птахи (фото)
    У Чорнобилі оселилися рідкісні птахи (фото)

    Дані за останні 22 роки показали, що в зоні відчуження на території Білорусі з’явилися житла з високою вологістю, які люблять хижі птахи.

    З 1999 по 2017 рік площа водно-болотних угідь у Чорнобильській зоні збільшилась на 680%, а площа лісів – на 14%.

    У 2019 році на досліджуваних ділянках було виявлено 13 пар великих підорликів, що гніздяться.

    Наголошується, що в Європі ці птахи знаходяться під загрозою вимирання і на континенті залишилося всього 4500 пар.

    Нагадаємо, десятки лебедів облюбували берег Дніпра у столиці.

    Також українські полярники показали дитинчат пінгвінів.

    Теги: АЕС птахи полярники природа
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    У Чорнобилі оселилися рідкісні птахи (фото)