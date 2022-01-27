У Чорнобилі оселилися рідкісні птахи (фото)

У Європі ці птахи знаходяться під загрозою вимирання і на континенті залишилося всього 4500 пар

Відсутність людей позитивно позначилася на житті екосистеми і чисельність птахів збільшилася

За багато років зона відчуження стала притулком для великих підорликів, які перебувають під загрозою зникнення. Про це йдеться у дослідженні Національної академії наук Білорусі та організації British Trust for Ornithology, повідомляє Newsweek.

Після техногенної аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році великі підорлики оселилися в зоні відчуження, що спорожніла через радіацію. Відсутність людей позитивно позначилася на житті екосистеми і чисельність птахів збільшилася.

«Переселення великих підорликів і подальше відновлення популяції – одне з найцікавіших наших відкриттів. Ця ситуація демонструє природне відновлення екосистеми після інтенсивної експлуатації людиною. Зміни у навколишньому середовищі та житті птахів сталися без допомоги людей і довели, що природа може відновлюватися самостійно», – зазначив один із авторів дослідження Адхам Ештон-Батт із Британського фонду орнітології.

Дані за останні 22 роки показали, що в зоні відчуження на території Білорусі з’явилися житла з високою вологістю, які люблять хижі птахи.

З 1999 по 2017 рік площа водно-болотних угідь у Чорнобильській зоні збільшилась на 680%, а площа лісів – на 14%.

У 2019 році на досліджуваних ділянках було виявлено 13 пар великих підорликів, що гніздяться.

Наголошується, що в Європі ці птахи знаходяться під загрозою вимирання і на континенті залишилося всього 4500 пар.

Нагадаємо, десятки лебедів облюбували берег Дніпра у столиці.

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