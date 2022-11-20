У Києві проходить фотовиставка про українських ЛГБТ+ військових

Організатори кажуть, що фотовиставку оформили як розмову з ЛГБТ+ людьми

Світлини для виставки створив українсько-кримський фотограф Алім Якубов

У столиці в Національному музеї Тараса Шевченка з 18 до 20 листопада триває фотовиставка «ЛГБТІК+ на захисті України». На ній представили портрети українських військових, які супроводжуються їхніми історіями. Про це повідомив Національний музей Тараса Шевченка.

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ЛГБТ+ – акронім, який постійно оновлюється та поєднує у собі різні поняття, що мають стосунок до гендеру та сексуальної ідентичності, яка виходить за межі гетеросексуальних або цисгендерних норм. Слово сформоване із перших літер слів, що позначають Lesbian (лесбійок), Gay (геїв), Bisexual (бісексуалів), Transgender (трансгендерів), Queer (квір), Intersex (інтерсексуалів), Asexual (асексуалів) та ін.

Світлини для виставки створив українсько-кримський фотограф Алім Якубов, а історії захисників зібрала українська науковиця та активістка Дафна Рачок.

Організатори кажуть, що фотовиставку оформили як розмову з ЛГБТ+ людьми, які після повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали на захист своєї країни.

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«Наша ідея – показати єдність та відвагу українського народу, невіднятною частиною якого є ЛГБТІК+ спільнота. Ми хочемо підкреслити стійкість ЛГБТІК+ українських військових та волонтерів, їх любов до своєї Батьківщини», – ідеться у повідомленні.

Виставку організувала громадська організація «Батьківська ініціатива «Терго» у співпраці з QUA – LGBTQ Ukrainians in America.

Нагадаємо, у центрі Вінниці відкрили виставку «Комунізм=Рашизм», на якій представили 13 особистих історій людей постраждалих від окупаційної російської влади у XX та XXI століттях.

Також у у Польщі відкрилася виставка про Голодомор в Україні (фото).

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