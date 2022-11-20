У Києві проходить фотовиставка про українських ЛГБТ+ військових
Світлини для виставки створив українсько-кримський фотограф Алім Якубов
У столиці в Національному музеї Тараса Шевченка з 18 до 20 листопада триває фотовиставка «ЛГБТІК+ на захисті України». На ній представили портрети українських військових, які супроводжуються їхніми історіями. Про це повідомив Національний музей Тараса Шевченка.
Світлини для виставки створив українсько-кримський фотограф Алім Якубов, а історії захисників зібрала українська науковиця та активістка Дафна Рачок.
Організатори кажуть, що фотовиставку оформили як розмову з ЛГБТ+ людьми, які після повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали на захист своєї країни.
«Наша ідея – показати єдність та відвагу українського народу, невіднятною частиною якого є ЛГБТІК+ спільнота. Ми хочемо підкреслити стійкість ЛГБТІК+ українських військових та волонтерів, їх любов до своєї Батьківщини», – ідеться у повідомленні.
Виставку організувала громадська організація «Батьківська ініціатива «Терго» у співпраці з QUA – LGBTQ Ukrainians in America.
Нагадаємо, у центрі Вінниці відкрили виставку «Комунізм=Рашизм», на якій представили 13 особистих історій людей постраждалих від окупаційної російської влади у XX та XXI століттях.
Також у у Польщі відкрилася виставка про Голодомор в Україні (фото).
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