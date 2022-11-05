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У Польщі відкрилася виставка про Голодомор в Україні (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Польщі відкрилася виставка про Голодомор в Україні (фото)
У Варшаві запрацювала виставка про Голодомор в Україні
фото: Посольство України в Польщі

Виставка демонструє злочини радянської влади проти українського народу у 30-х роках минулого століття

У Варшаві в музеї «Королівські Лазєнки» відкрилася виставка про Голодомор в Україні. Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Польщі.

Виставка має назву «Голодомор і повторний геноцид». Вона демонструє злочини радянської влади проти українського народу у 30-х роках минулого століття, які штучно спричинили голод в Україні.

«Пам'ять про геноцид, вчинений комуністичною владою СРСР проти українського народу, набуває особливого значення сьогодні, коли Росія вкотре намагається вчинити геноцид в Україні, викрадаючи зерно, блокуючи українські порти, руйнуючи критичну інфраструктуру, спричиняючи продовольчу кризу світового масштабу», – заявив під час відкриття виставки посол України в Польщі Василь Зварич. 

Зазначається, що на відкритті виставки також була присутня група українських музейних працівників, які перебувають з робочим візитом у Польщі, які подякували Польському Народу за підтримку України.

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Нагадаємо, 3 листопада у Москві відкрилася 30 міжнародна виставка ритуальних послуг «Некрополь – Tanexpo World Russia 2022».

Теги: росія посол музеї зерно геноцид виставка

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