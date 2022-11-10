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У Вінниці відкрилася виставка просто неба «Комунізм=Рашизм» (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Вінниці відкрилася виставка просто неба «Комунізм=Рашизм» (фото) 
Автори показують паралель між злочинами СРСР та сучасної РФ 
фото: Вінницька міська рада

Масові розстріли, катування, мародерство, переслідування за українську мову, культуру відбувалися як у ХХ столітті, так і в ХХІ столітті 

У центрі Вінниці відкрили виставку «Комунізм=Рашизм», на якій представили 13 особистих історій людей постраждалих від окупаційної російської влади у XX та XXI століттях. Експозицією хочуть показати паралель між злочинами СРСР та сучасної РФ. Про це повідомляє Вінницька міська рада.

«Усі страшні події, які сталися після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, є продовженням геноциду проти українців, який чинив Радянський Союз. Масові розстріли, катування, мародерство, переслідування за українську мову, культуру відбувалися як у ХХ столітті, так і в ХХІ столітті. Однією з причин повторення цих злочинів є їх забуття та непроговорення на належному рівні», – йдеться у повідомленні.

У Вінниці відкрилася виставка просто неба «Комунізм=Рашизм» (фото)  фото 1

Виставка створена на основі архівних документів Центрального державного архіву громадських об’єднань України, Архіву Управління Міністерства внутрішніх справ України (Національної поліції) у Львівській області, а також державних архівів Вінницької, Волинської, Львівської та Миколаївської областей й сучасних світлин і задокументованих злочинів сучасної російської армії.

У Вінниці відкрилася виставка просто неба «Комунізм=Рашизм» (фото)  фото 2

«Експозиція складається з 13 особистих історій людей, які постраждали від окупаційної російської влади в ХХ та ХХІ століттях. Прочитавши розповіді очевидців окупації, попри історичну дистанцію у 100 років між більшовиками та рашистами, ми помітимо, що між обома окупаційними режимами практично немає ніякої різниці - окупанти вчиняли грабунки, розстріли, примусове виселення та депортацію місцевих жителів, організовували фільтраційні табори», – розповів заступник директора з виставкової роботи «Музею Вінниці» Євген Сафар’янс.

У Вінниці відкрилася виставка просто неба «Комунізм=Рашизм» (фото)  фото 3
У Вінниці відкрилася виставка просто неба «Комунізм=Рашизм» (фото)  фото 4

Раніше виставку представляли на Михайлівській площі в Києві та Броварах. Ідентичну їй за наповненням демонстрували й у Прилуках, Полтаві та Миргороді. Відвідати експозицію можна до 24 листопада. 

Нагадаємо, кілька днів тому у Польщі відкрилася виставка про Голодомор в Україні (фото).

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Теги: окупанти рашизм Вінниця

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