У Сербії стартувала виставка про війну в Україні (фото)

Фотографії краще за будь-які слова показують результати російської агресії проти України

У сербській столиці Белграді відкрилася виставка, присвячена 150 дням від початку повномасштабної російської агресії проти України. Про це «Главкому» повідомили у посольстві України в Сербії.

На виставці представлені фотографії, які демонструють наслідки російського терору проти українців та руйнівної війни.

Захід відкрився в Белграді 25 липня з хвилини мовчання за загиблими внаслідок війни українцями.

«Фотографії краще за будь-які слова показують результати російської агресії та розповідають, чому ми повинні зупинити (вторгнення)», – заявив посол України в Сербії Володимир Толкач на відкритті виставки.

Як відомо, після початку повномасштабного нападу Росії на Україну Сербія стала єдиною країною-кандидатом в члени ЄС, яка відмовилася запроваджувати санкції проти Росії. В Белграді проходять масові пропутінські марші, а сербські політики демонструють свою підтримку Росії. Зокрема, президент країни Александар Вучич заявив, що Сербія буде сильнішою на європейському шляху, хоч і «не потопче і не погасить свою дружбу на Сході».

Також раніше міністр закордонних справ Сербії Нікола Селакович заявив, що Сербія поважає територіальну цілісність та суверенітет України, а також засуджує дії Росії, але не підтримуватиме санкції ЄС проти країни-агресорки. Дипломат зазначив, що європейські санкції проти Росії не вписуються в національні інтереси Сербії, а війна України проти РФ – «це війна між братами».

Нагадаємо, раніше посол України в Сербії Володимир Толкач закликав Белград приєднатися до санкцій ЄС проти Росії. Дипломат зазначив, що Україна бореться проти російського агресора, захищаючи не тільки себе, але й демократичні цінності та свободу, а також майбутнє Європи. Посол зауважив, що Сербія обрала європейський шлях, а значить, Україна захищає і майбутнє Сербії.

Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Сербія Володимир Толкач висловив думку, що Україна могла б запропонувати Сербії спільні проєкти в енергетиці, це допомогло б збудувати стратегічні відносини та протидіяти потужній російській пропаганді, котра нині панує в країні. Адже Белград не приєднався до санкцій проти РФ, продовжуючи звичну для себе політику «балансування».