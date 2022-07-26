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  4. У Сербії стартувала виставка про війну в Україні (фото)
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    Соціум

    У Сербії стартувала виставка про війну в Україні (фото)

    На відкритті виставки присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих внаслідок війни українців - У Сербії стартувала виставка про війну в Україні (фото)
    На відкритті виставки присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих внаслідок війни українців
    фото: glavcom.ua

    Фотографії краще за будь-які слова показують результати російської агресії проти України

    У сербській столиці Белграді відкрилася виставка, присвячена 150 дням від початку повномасштабної російської агресії проти України. Про це «Главкому» повідомили у посольстві України в Сербії.

    На виставці представлені фотографії, які демонструють наслідки російського терору проти українців та руйнівної війни.

    Захід відкрився в Белграді 25 липня з хвилини мовчання за загиблими внаслідок війни українцями.

    «Фотографії краще за будь-які слова показують результати російської агресії та розповідають, чому ми повинні зупинити (вторгнення)», – заявив посол України в Сербії Володимир Толкач на відкритті виставки.

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    У Сербії стартувала виставка про війну в Україні (фото)
    У Сербії стартувала виставка про війну в Україні (фото)
    У Сербії стартувала виставка про війну в Україні (фото)
    У Сербії стартувала виставка про війну в Україні (фото)
    У Сербії стартувала виставка про війну в Україні (фото)
    У Сербії стартувала виставка про війну в Україні (фото)
    У Сербії стартувала виставка про війну в Україні (фото)
    фото: glavcom.ua

    Як відомо, після початку повномасштабного нападу Росії на Україну Сербія стала єдиною країною-кандидатом в члени ЄС, яка відмовилася запроваджувати санкції проти Росії. В Белграді проходять масові пропутінські марші, а сербські політики демонструють свою підтримку Росії. Зокрема, президент країни Александар Вучич заявив, що Сербія буде сильнішою на європейському шляху, хоч і «не потопче і не погасить свою дружбу на Сході».

    Також раніше міністр закордонних справ Сербії Нікола Селакович заявив, що Сербія поважає територіальну цілісність та суверенітет України, а також засуджує дії Росії, але не підтримуватиме санкції ЄС проти країни-агресорки. Дипломат зазначив, що європейські санкції проти Росії не вписуються в національні інтереси Сербії, а війна України проти РФ – «це війна між братами».

    Нагадаємо, раніше посол України в Сербії Володимир Толкач закликав Белград приєднатися до санкцій ЄС проти Росії. Дипломат зазначив, що Україна бореться проти російського агресора, захищаючи не тільки себе, але й демократичні цінності та свободу, а також майбутнє Європи. Посол зауважив, що Сербія обрала європейський шлях, а значить, Україна захищає і майбутнє Сербії.

    Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Сербія Володимир Толкач висловив думку, що Україна могла б запропонувати Сербії спільні проєкти в енергетиці, це допомогло б збудувати стратегічні відносини та протидіяти потужній російській пропаганді, котра нині панує в країні. Адже Белград не приєднався до санкцій проти РФ, продовжуючи звичну для себе політику «балансування».

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    Теги: росія окупанти війна Сербія Україна виставка окупація #stoprussia
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    У Сербії стартувала виставка про війну в Україні (фото)