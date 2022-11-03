У Москві відкрилася виставка ритуальних послуг: шокуючі фото

ЗСУ дбають, щоб тематика «вантажу 200» для окупантів була дуже актуальна

Росіянам пропонують розважитися на експозиції... трун

У Москві відкрилася 30 міжнародна виставка ритуальних послуг «Некрополь – Tanexpo World Russia 2022». Про це повідомили російські ЗМІ.

У країні-терористці РФ дійство позиціонують як «першу та головну похоронну виставку Росії, яка користується заслуженим авторитетом не тільки в нашій країні, а й у всьому світі». Однак фото з експозиції свідчать про зворотнє: росіяни з неймовірним цинізмом ставляться до смертей своїх вояків. Адже на виставці їм нічого не завадило «обіграти» тему «вантажу 200» (умовне позначення убитих, мертвих, загиблих. Кодоване позначення в армії при перевезенні тіла загиблого – ред.).

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Та й загалом атмосфера на виставці, як свідчать світлини, була дуже «веселою»: росіяни охоче фотографувалися в трунах та на фоні хрестів.

Організатори ж дійства переконують, буцімто «смерть має бути такою ж гарною, як і народження дитини».

Тим часом ЗСУ дбають, аби похоронна тематика для окупантів була дійсно актуальною. Нагадаємо, в Україні вже ліквідовано 74 тис. осіб рашистів – Генштаб.