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У Києві пролунали вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві пролунали вибухи
Київ під атакою балістики
фото з відкритих джерел

Ймовірно, під удар потрапив Епіцентр

Вночі 12 листопада російська окупаційна армія атакує Київ балістикою. Про це пише «Главком» із посиланням на Повітряні Сили.

У столиці лунають вибухи через балістику, яку Росія запустила на столицю. Область також знаходиться під ударом.

Ймовірно, росіяни вдарили по Епіцентру в районі Оболоні в Києві.

Попередньо, удар прийшовся по Епіцетру
Попередньо, удар прийшовся по Епіцетру
фото: соціальні мережі

Раніше повідомлялося, що внаслідок чергової масованої ворожої атаки на Київщину одна людина загинула, ще дев’ятеро травмовано (у тому числі неповнолітню дитину). Найбільше пошкоджень зафіксовано в Білоцерківському, Вишгородському та Бориспільському районах. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

«На жаль, за минулий добу внаслідок ворожої атаки на Київщині одна людина загинула, ще дев'ятеро людей травмовано, серед них – неповнолітня дитина», – повідомив Ткаченко.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 10 листопада, відбиваючи повітряний напад, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 135 ворожих безпілотників зі 162 ударних БпЛА, запущених російською армією по Україні.

Теги: тривога вибух Київ

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