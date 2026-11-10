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Ворожа атака на Київщину: одна людина загинула, дев’ятеро поранено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ворожа атака на Київщину: одна людина загинула, дев’ятеро поранено
Пошкоджена внаслідок обстрілу багатоповерхівка
фото: Національна поліція Укрвїни

Серед поранених – неповнолітня дитина

Внаслідок чергової масованої ворожої атаки на Київщину одна людина загинула, ще дев’ятеро травмовано (у тому числі неповнолітню дитину). Найбільше пошкоджень зафіксовано в Білоцерківському, Вишгородському та Бориспільському районах. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

«На жаль, за минулий добу внаслідок ворожої атаки на Київщині одна людина загинула, ще дев'ятеро людей травмовано, серед них – неповнолітня дитина», – повідомив Ткаченко.

Пожежа внаслідок ворожої атаки на Київщині
Пожежа внаслідок ворожої атаки на Київщині
фото: поліція Київщини

За даними Київської ОДА, найбільше пошкоджень зафіксовано в Білоцерківському, Вишгородському та Бориспільському районах.

  • У Бучанському районі пошкоджено три приватні домоволодіння, автомобільну та енергетичну інфраструктуру. Одна людина травмована.
  • У Вишгородському районі пошкоджено чотири приватні домоволодіння, три секції багатоквартирного будинку, недобудований багатоквартирний будинок, чотири транспортні засоби та адміністративні приміщення. Одна людина загинула. Ще троє людей травмовані, серед них – неповнолітня дитина.
  • В Обухівському районі пошкоджено один транспортний засіб.
  • У Бориспільському районі пошкоджено вісім приватних домоволодінь, два транспортні засоби та енергетичний об’єкт. Четверо людей травмовані.
  • У Броварському районі пошкодження майна не зафіксовано, одна людина травмована.
  • У Білоцерківському районі пошкоджено два складські приміщення та 17 одиниць транспорту.
Знищений окупантами будинок на Київщині
Знищений окупантами будинок на Київщині
фото: поліція Київщини

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 10 листопада, відбиваючи повітряний напад, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 135 ворожих безпілотників зі 162 ударних БпЛА, запущених російською армією по Україні.

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Теги: Київщина обстріл росіяни окупанти

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