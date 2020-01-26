У Києві пройшла пам'ятна хода на честь Героя України Михайла Жизневського



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Завершився захід зі вшанування пам'яті біля народного меморіалу Жизневському (навпроти входу на стадіон «Динамо») Фото: Укрінформ

Сьогодні Михайлу Жизневському мало б виповнитися 32 роки

У Києві відбулася пам'ятна хода на честь дня народження громадянина Білорусі Михайла Жизневського, який загинув під час Революції Гідності у січні 2014 року.

Як повідомляє «Укрінформ», хода розпочалась на Михайлівській площі біля пам'ятника княгині Ользі.

Учасники ходи пройшли через Михайлівську, Софіївську та Театральну площу, вулицю Хмельницького, Хрещатик та Грушевського.

Завершився захід зі вшанування пам'яті біля народного меморіалу Жизневському (навпроти входу на стадіон «Динамо»). Активісти несли у руках прапори та квіти.

Організаторами ходи виступили: Рух Салідарнасьці «Разам», Добровольчий Рух ОУН, Правий Сектор/Київ, Самооборона Майдану - 3 сотня, ГО УНСО та інші.

Громадянин Білорусі Михайло Жизневський загинув 22 січня 2014 року під час Революції Гідності. Посмертно йому надано звання Герой України.

Сьогодні Михайлу мало б виповнитися 32 роки.

Нагадаємо, 22 січня у Києві вшанували перших загиблих Героїв Небесної сотні.