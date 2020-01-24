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    Думки вголос

    Новопризначена очільниця ДБР Венедіктова ховається від родин героїв Небесної Сотні

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Ірина Венедіктова ще вчора була депутатом, а сьогодні не вийшла до колег, сховалася від родин Небесної Сотні, як і всі її заступники - Новопризначена очільниця ДБР Венедіктова ховається від родин героїв Небесної Сотні
    Ірина Венедіктова ще вчора була депутатом, а сьогодні не вийшла до колег, сховалася від родин Небесної Сотні, як і всі її заступники

    Навіть в 2013-14 рр, не реформована міліція безперешкодно допускала депутатів в МВС

    Сьогодні депутати «Європейської Солідарності» разом з родинами Героїв Небесної Сотні прийшли до ДБР з наміром зустрітися з в.о. директорки ДБР і передати звернення від родин щодо незаконних і заангажованих кадрових призначень, зокрема , адвоката Януковича в ДБР і інших кричущих порушень в розслідуванні справ Майдану.

    ДБР зустріло новими ґратами, яких ще місяць тому не було. 15 депутатів кілька годин чекали виконання закону про статус нардепа, ст. 17, яка передбачає безперешкодний доступ нардепів до будь- яких державних установ. На вході сиділо мурло, яке не представилося, і відмовилося показати жетон поліції. Телефони приймальні Венедиктової, які всі інші телефони з сайту ДБР мовчали. Повз проходили холені чоловіки і жінки, жоден не підійшов до нардепів, не представився, не підійшов до родин Героїв Небесної Сотні.

    Ми змушені були викликати поліцію, щоб зафіксувати порушення закону. Поліція їхала годину, але змушена була завести справу про факт перешкоджання депутатської діяльності. Ми змушені були телефонувати спікеру ВР Разумкову з інформацією про грубе порушення закону про статус нардепа його вчорашньою колежанкою, незаконно призначеною в.о. ДБР. Після розмови з нами телефон голови ВР теж потім став «поза межами».

    Навіть в 13 -14 рр, не реформована міліція безперешкодно допускала депутатів в МВС, куди ми прийшли на зустріч з тодішнім міністром Захарченком, вимагати його відставки. Ми голосували за створення ДБР, але мені і в голову не могло прийти, в що буде перетворено цей важливий орган.

    Важко уявити, що людина, яка ще вчора була депутатом, сьогодні не вийшла до колег, сховалася від родин Небесної Сотні, як і всі її заступники.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Небесна сотня (Євромайдан) Державне бюро розслідувань Ірина Венедіктова
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