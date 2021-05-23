  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Влада Києва обмежить швидкість автомобілів в житлових районах

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві зменшують дозволену швидкість біля шкіл і лікарень до 30 км/год - Влада Києва обмежить швидкість автомобілів в житлових районах

    У Києві зменшують дозволену швидкість біля шкіл і лікарень до 30 км/год

    Фото: КМДА

    За даними патрульної поліції Києва, за січень-квітень 2021 року у столиці внаслідок ДТП загинули 27 людей і 557 травмовані

    Київська влада почала програму зі зниження швидкості руху автомобілів у житлових зонах з пріоритетом територій поблизу лікарень та шкіл з раніше дозволених 50 км/год до 30 км/год. Про це розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов.

    Перші знаки 3.29 з обмеженням швидкості 30 км/год встановили на Лютеранській вулиці біля ліцею.

    За словами Усова, зменшення швидкісного режиму в містах є європейською тенденцією. Такі обмеження діють, наприклад, у Берліні та Брюсселі.

    «Є приклад Осло, де у 2015 році введено обмеження швидкості до 30 км/год на міських вулицях, і вже у 2019 році, згідно зі звітом Норвезької адміністрації громадських доріг, кількість жертв унаслідок ДТП там зменшилася до 1 випадку. І Київ як сучасне європейське місто також впевнено розвивається у напрямі підвищення безпеки дорожнього руху», – сказав Усов.

    За даними патрульної поліції Києва, за січень-квітень 2021 року у столиці внаслідок ДТП загинули 27 людей і 557 травмовані.

    Як відомо, із 17 до 23 травня Київ долучився до Глобального тижня безпеки дорожнього руху, який присвячено обмеженню швидкості руху транспортних засобів до 30 км/год у межах житлових та пішохідних зон у містах.

    До слова, в Україні штрафи з автомобілістів стягуватимуть через банки .

    Нагадаємо, що в березні 2021 року почали діяти нові штрафи за порушення ПДР. «Главком.Техно» склав ТОП-5 порушень, які обійдуться найдорожче.

    Теги: ДТП Київ ПДР автомобіль КМДА влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Влада Києва обмежить швидкість автомобілів в житлових районах