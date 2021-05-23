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    Кросовер зробив сальто на дорозі: відео курйозної аварії

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    Toyota RAV4 зробила сальто на дорозі - Кросовер зробив сальто на дорозі: відео курйозної аварії
    Toyota RAV4 зробила сальто на дорозі

    Кросовер Toyota зіткнувся на дорозі з колесом і перекинувся. На щастя, ніхто не постраждав

    Toyota RAV4 не пощастило наштовхнутися на втрачене вантажівкою колесо. Шина відправила RAV4 в політ, під час якого він встиг зробити сальто, після чого приземлився на колеса. На щастя, ніхто не постраждав.

    Інцидент стався в американському штаті Індіана, а ролик знято з автомобіля, що їде по сусідній смузі.

    На ньому видно, як колесо відлітає від вантажівки і котиться по шосе. Майже відразу після цього на нього наїхала Toyota, водійка якої не встигла зреагувати на появу несподіваної перешкоди.

    В результаті передня частина RAV4 підлетіла, а потім корму буквально підкинуло в повітря. Кросовер перекинувся два рази: один раз в польоті і другий вже на асфальті, в результаті ставши на колеса.

    Незважаючи на пророблені машиною кульбіти, жінка за кермом майже не постраждала: вона самостійно вийшла з автомобіля і поскаржилася тільки на біль в шиї. Пізніше вона підтвердила, що відчуває себе добре.

    Теги: ДТП Toyota
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    Кросовер зробив сальто на дорозі: відео курйозної аварії