Кросовер зробив сальто на дорозі: відео курйозної аварії
Кросовер Toyota зіткнувся на дорозі з колесом і перекинувся. На щастя, ніхто не постраждав
Toyota RAV4 не пощастило наштовхнутися на втрачене вантажівкою колесо. Шина відправила RAV4 в політ, під час якого він встиг зробити сальто, після чого приземлився на колеса. На щастя, ніхто не постраждав.
Інцидент стався в американському штаті Індіана, а ролик знято з автомобіля, що їде по сусідній смузі.
На ньому видно, як колесо відлітає від вантажівки і котиться по шосе. Майже відразу після цього на нього наїхала Toyota, водійка якої не встигла зреагувати на появу несподіваної перешкоди.
В результаті передня частина RAV4 підлетіла, а потім корму буквально підкинуло в повітря. Кросовер перекинувся два рази: один раз в польоті і другий вже на асфальті, в результаті ставши на колеса.
Незважаючи на пророблені машиною кульбіти, жінка за кермом майже не постраждала: вона самостійно вийшла з автомобіля і поскаржилася тільки на біль в шиї. Пізніше вона підтвердила, що відчуває себе добре.