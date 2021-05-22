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    Момент жахливої ДТП на Київщині, в якій загинув військовий, потрапив на відео

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    На місці смертельної ДТП працювали медики та слідчі - Момент жахливої ДТП на Київщині, в якій загинув військовий, потрапив на відео
    На місці смертельної ДТП працювали медики та слідчі
    Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє осіб

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Київщині загинуло двоє осіб

    Смертельна ДТП за участю військовослужбовця, який припустився помилки на дорозі, сталася у п’ятницю, 21 травня, на одеській трасі в районі смт. Калинівка.

    Про це інформує пресслужба Патрульної поліції Київщини.

    За попередніми даними, водій автомобіля Chevrolet здійснював розворот, не впевнившись у безпечності маневру, допустив зіткнення з автомобілем Mercedes.

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    Момент жахливої ДТП на Київщині, в якій загинув військовий, потрапив на відео
    Момент жахливої ДТП на Київщині, в якій загинув військовий, потрапив на відео
    Момент жахливої ДТП на Київщині, в якій загинув військовий, потрапив на відео
    Момент жахливої ДТП на Київщині, в якій загинув військовий, потрапив на відео
    Момент жахливої ДТП на Київщині, в якій загинув військовий, потрапив на відео
    Момент жахливої ДТП на Київщині, в якій загинув військовий, потрапив на відео
    Момент жахливої ДТП на Київщині, в якій загинув військовий, потрапив на відео
    Момент жахливої ДТП на Київщині, в якій загинув військовий, потрапив на відео
    Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

    Внаслідок зіткнення загинуло двоє осіб, водія Mercedes з різними ступенями тяжкості травмами шпиталізовано до лікарні.

    На місці смертельної ДТП працювали медики та слідчі, а патрульні поліцейські забезпечували безпеку дорожнього руху.

    В пресслужбі Патрульної поліції закликали громадян дотримуватися правил дорожнього руху, аби не провокувати подібні ДТП.

    «Шановні учасники дорожнього руху, неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху, адже це є запорукою вашої безпеки і безпеки інших громадян. Будьте відповідальними водіями!», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, під Києвом не поділили дорогу мотоцикл і автобус.

    До слова, 21 травня, у ДТП під Харковом автомобіль розірвало навпіл, є травмовані.

    Як повідомлялося, в Івано-Франківській області вантажівка впала в річку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини, ще один травмований.

    Теги: ДТП водій Київщина автомобіль Mercedes
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    Момент жахливої ДТП на Київщині, в якій загинув військовий, потрапив на відео