Момент жахливої ДТП на Київщині, в якій загинув військовий, потрапив на відео

На місці смертельної ДТП працювали медики та слідчі

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє осіб

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Київщині загинуло двоє осіб

Смертельна ДТП за участю військовослужбовця, який припустився помилки на дорозі, сталася у п’ятницю, 21 травня, на одеській трасі в районі смт. Калинівка.

Про це інформує пресслужба Патрульної поліції Київщини.

За попередніми даними, водій автомобіля Chevrolet здійснював розворот, не впевнившись у безпечності маневру, допустив зіткнення з автомобілем Mercedes.

Внаслідок зіткнення загинуло двоє осіб, водія Mercedes з різними ступенями тяжкості травмами шпиталізовано до лікарні.

На місці смертельної ДТП працювали медики та слідчі, а патрульні поліцейські забезпечували безпеку дорожнього руху.

В пресслужбі Патрульної поліції закликали громадян дотримуватися правил дорожнього руху, аби не провокувати подібні ДТП.

«Шановні учасники дорожнього руху, неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху, адже це є запорукою вашої безпеки і безпеки інших громадян. Будьте відповідальними водіями!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Києвом не поділили дорогу мотоцикл і автобус.

До слова, 21 травня, у ДТП під Харковом автомобіль розірвало навпіл, є травмовані.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області вантажівка впала в річку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини, ще один травмований.