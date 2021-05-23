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    У Китаї легковик в’їхав в натовп, загинули п’ятеро осіб

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    Водій, який керував автомобілем в&nbsp;стані алкогольного або наркотичного сп&rsquo;яніння, був затриманий - У Китаї легковик в’їхав в натовп, загинули п’ятеро осіб

    Водій, який керував автомобілем в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, був затриманий

    Фото з відкритих джерел

    Чорний седан врізався в натовп людей, які переходили вулицю

    Автомобіль врізався в натовп пішоходів в портовому місті Далянь на північному сході Китаю, в результаті чого загинули п’ять осіб. Про це повідомляє Xinhua.

    Як повідомляє офіційне інформаційне агентство Xinhua з посиланням на бюро громадської безпеки Даляня, чорний седан врізався в натовп людей, які переходили вулицю о 11:47 ранку (03:47 за Гринвічем) в суботу і зник з місця події.

    За даними Xinhua, чотири людини померли на місці події, ще одна особа померла вже у лікарні. П’ятеро осіб, що отримали травми, знаходяться в лікарні.

    Водій, на прізвище Лю був затриманий, і було встановлено, що він керував автомобілем в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, повідомляє агентство Xinhua.

    Повідомляється, що буде проведено подальше розслідування для встановлення подробиць трагедії.

    В Східному Єрусалимі автомобіль здійснив наїзд на натовп людей, в результаті якого поранення отримали шестеро людей.

    Нагадаємо, під Києвом не поділили дорогу мотоцикл і автобус.

    До слова, 21 травня, у ДТП під Харковом автомобіль розірвало навпіл, є травмовані.

    Як повідомлялося, в Івано-Франківській області вантажівка впала в річку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини, ще один травмований.

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    Теги: ДТП Китай водій автомобіль розслідування
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    У Китаї легковик в’їхав в натовп, загинули п’ятеро осіб