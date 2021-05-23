У Китаї легковик в’їхав в натовп, загинули п’ятеро осіб

Водій, який керував автомобілем в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, був затриманий

Чорний седан врізався в натовп людей, які переходили вулицю

Автомобіль врізався в натовп пішоходів в портовому місті Далянь на північному сході Китаю, в результаті чого загинули п’ять осіб. Про це повідомляє Xinhua.

Як повідомляє офіційне інформаційне агентство Xinhua з посиланням на бюро громадської безпеки Даляня, чорний седан врізався в натовп людей, які переходили вулицю о 11:47 ранку (03:47 за Гринвічем) в суботу і зник з місця події.

За даними Xinhua, чотири людини померли на місці події, ще одна особа померла вже у лікарні. П’ятеро осіб, що отримали травми, знаходяться в лікарні.

Водій, на прізвище Лю був затриманий, і було встановлено, що він керував автомобілем в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, повідомляє агентство Xinhua.

Повідомляється, що буде проведено подальше розслідування для встановлення подробиць трагедії.

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Нагадаємо, під Києвом не поділили дорогу мотоцикл і автобус.

До слова, 21 травня, у ДТП під Харковом автомобіль розірвало навпіл, є травмовані.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області вантажівка впала в річку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини, ще один травмований.

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