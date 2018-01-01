У Києві радикали облили фарбою Російський центр науки і культури

Учасники акції зробили на будівлі напис «Смерть Росії!»

У Києві у ніч з 6 на 7 січня учасники радикальної спільноти «Чорний комітет» облили фарбою Російський центр науки і культури, який вони вважають «пропагандистським». Про це повідомляється на сторінці спільноти у Facebook. «В Різдвяну ніч активісти Чорного Комітету здійснили напад на



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Активісти облили фарбою пропагандистський Російський центр науки і культури

Учасники акції зробили на будівлі напис «Смерть Росії!»

У Києві у ніч з 6 на 7 січня учасники радикальної спільноти «Чорний комітет» облили фарбою Російський центр науки і культури, який вони вважають «пропагандистським».

Про це повідомляється на сторінці спільноти у Facebook.

«В Різдвяну ніч активісти Чорного Комітету здійснили напад на Російський центр науки і культури в Києві», — йдеться у заяві.

У «Чорному комітеті» кажуть, що цей центр є офіційною держструктурою РФ, яка «є прикриттям для ворожої Україні пропаганди».

Під час свої акції радикали залили червоною фарбою центральний вхід установи.

Також учасники акції зробили на будівлі напис «Смерть Росії!» та розкидали листівки із словами про війну Росії проти України.

«Ми не допустимо, щоб в Україні існували будь-які пропагандистські організації РФ», — наголосили у «Чорному комітеті».